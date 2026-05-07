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Asamblea avala traslado de $2.2 millones del Meduca para acceso vial de policlínica

Acceso vial a la policlínica especializada de David Dr Rodrigo Hidalgo González, en la provincia de Chiriquí.
Acceso vial a la policlínica especializada de David Dr Rodrigo Hidalgo González, en la provincia de Chiriquí. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 07/05/2026 14:30
La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de $2.2 millones del Meduca al MOP y otros $12 millones para zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

La discusión sobre la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) volvió al centro del debate político y fiscal luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional analizara y aprobara un traslado interinstitucional de $2.2 millones hacia el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para cubrir pagos relacionados con el acceso vial de la policlínica de David.

La medida generó cuestionamientos de diputados sobre el cumplimiento de la ley que establece el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y sobre la baja ejecución de inversiones del Meduca, en momentos en que escuelas públicas todavía enfrentan carencias de infraestructura.

En total, durante la jornada legislativa se discutieron y aprobaron movimientos presupuestarios por más de $14 millones vinculados a proyectos de infraestructura del MOP. Entre ellos destacó también el crédito adicional suplementario por $12,062,501 destinado a la segunda fase del proyecto de construcción de 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé. La medida ya contaba con aval previo del Consejo de Gabinete desde abril pasado, pero requería el visto bueno de la Comisión de Presupuesto para avanzar en su ejecución.

Viceministro del MOP, Iván De Ycaza.
Viceministro del MOP, Iván De Ycaza.

El traslado de $2.2 millones para el acceso vial

Durante la sesión, el viceministro del MOP, Iván De Ycaza, explicó que el monto solicitado corresponde al valor total del trabajo para atender el acceso vial de la policlínica de David.

Según detalló, la empresa contratista es Riga Services, S.A. y el contrato asciende a aproximadamente $2.2 millones.

El funcionario indicó que la obra se adjudicó de forma directa debido a que la empresa ya mantenía trabajos vinculados con el proyecto hospitalario.

“Entiendo que es el mismo contratista que estaba haciendo el hospital, así que se le dio directo”, señaló.

El traslado de fondos se realiza desde partidas de inversión del Meduca hacia el MOP, una decisión que despertó críticas dentro de la Comisión de Presupuesto.

La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, cuestionó que, a pocos meses de iniciado el año fiscal, ya se estén moviendo recursos destinados originalmente al sistema educativo.

“Una vez más vemos en esta Comisión de Presupuesto cómo lo del 7% del PIB para educación simplemente es algo que está en papel”, manifestó.

La diputada sostuvo que el problema no es la necesidad de construir el acceso vial de la policlínica, sino la falta de ejecución del Meduca frente a las necesidades existentes en los planteles oficiales.

Prado enumeró problemas recurrentes en escuelas públicas, entre ellos falta de baños adecuados, ausencia de agua potable, hacinamiento, deterioro de techos y cielos rasos, así como limitaciones eléctricas y falta de acondicionamiento.

“Las escuelas siguen teniendo múltiples carencias. La ministra tiene pocas excusas para justificar por qué no se ejecuta el presupuesto de inversión”, expresó.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó los traslados.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó los traslados.

MEF: el presupuesto es dinámico

El director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, defendió el traslado de fondos y explicó que el Gobierno utiliza recursos que, tras las evaluaciones técnicas, no serán ejecutados por el Meduca.

Mejía indicó que el presupuesto estatal es “dinámico” y que los recursos pueden redistribuirse hacia instituciones con necesidades urgentes.

“Utilizamos aquellos recursos que vemos que en su momento el Ministerio de Educación no puede ejecutar”, afirmó.

El funcionario explicó que el acceso vial de la policlínica era una necesidad inmediata, ya que la infraestructura sanitaria no contaba con una vía adecuada.

“Definitivamente cuando lo planificaron debería haber un responsable de semejante aberración”, comentó durante la sesión.

Mejía también recordó que el Ejecutivo impulsa modificaciones a la normativa del 7% del PIB para educación, con el objetivo de permitir que recursos no ejecutados puedan ser redistribuidos entre otras instituciones del sector público.

Sin embargo, Prado señaló que esa propuesta todavía no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional ni sancionada por el presidente de la República, por lo que la ley vigente continúa obligando al Estado a mantener la asignación educativa.

Otros $12 millones para zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

Sumado al debate por el traslado de $2.2 millones del Meduca al MOP, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional también discutió un crédito adicional suplementario por $12,062,501 a favor del Ministerio de Obras Públicas para la segunda fase del Proyecto de Construcción de Zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

Los fondos provienen de un saldo de capital depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que asciende a $29,952,488.83.

De ese total, previamente se autorizó un primer crédito por $17,889,987 para la primera fase del proyecto, quedando pendiente el remanente ahora sometido a consideración de los diputados.

La segunda etapa contempla la construcción de 50 zarzos en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini.

El objetivo consiste en permitir que residentes y estudiantes puedan cruzar ríos y quebradas de forma segura durante la temporada lluviosa.

En múltiples comunidades de la comarca, las crecidas de los ríos limitan el acceso a escuelas, centros de salud y servicios básicos.

El Gobierno sostiene que el proyecto busca reducir riesgos para estudiantes y familias que diariamente deben atravesar afluentes.

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