Asamblea avala traslado de $2.2 millones del Meduca para acceso vial de policlínica

'Definitivamente cuando lo planificaron debería haber un responsable de semejante aberración', comentó durante la sesión.<b>Mejía también recordó que el Ejecutivo impulsa modificaciones a la normativa del 7% del PIB para educación, con el objetivo de permitir que recursos no ejecutados puedan ser redistribuidos entre otras instituciones del sector público.</b><b>Sin embargo, Prado señaló que esa propuesta todavía no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional ni sancionada por el presidente de la República, por lo que la ley vigente continúa obligando al Estado a mantener la asignación educativa.</b><b>Otros $12 millones para zarzos en la comarca Ngäbe Buglé</b>Sumado al debate por el traslado de $2.2 millones del Meduca al MOP, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional también discutió un crédito adicional suplementario por $12,062,501 a favor del Ministerio de Obras Públicas para la segunda fase del Proyecto de Construcción de Zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.Los fondos provienen de un saldo de capital depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que asciende a $29,952,488.83.De ese total, previamente se autorizó un primer crédito por $17,889,987 para la primera fase del proyecto, quedando pendiente el remanente ahora sometido a consideración de los diputados.La segunda etapa contempla la construcción de 50 zarzos en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini.El objetivo consiste en permitir que residentes y estudiantes puedan cruzar ríos y quebradas de forma segura durante la temporada lluviosa.En múltiples comunidades de la comarca, las crecidas de los ríos limitan el acceso a escuelas, centros de salud y servicios básicos.El Gobierno sostiene que el proyecto busca reducir riesgos para estudiantes y familias que diariamente deben atravesar afluentes.