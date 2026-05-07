Asamblea avala traslado de $2.2 millones del Meduca para acceso vial de policlínica

La discusión sobre la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) volvió al centro del debate político y fiscal luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional analizara y aprobara un traslado interinstitucional de $2.2 millones hacia el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para cubrir pagos relacionados con el acceso vial de la policlínica de David. La medida generó cuestionamientos de diputados sobre el cumplimiento de la ley que establece el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y sobre la baja ejecución de inversiones del Meduca, en momentos en que escuelas públicas todavía enfrentan carencias de infraestructura. En total, durante la jornada legislativa se discutieron y aprobaron movimientos presupuestarios por más de $14 millones vinculados a proyectos de infraestructura del MOP. Entre ellos destacó también el crédito adicional suplementario por $12,062,501 destinado a la segunda fase del proyecto de construcción de 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé. La medida ya contaba con aval previo del Consejo de Gabinete desde abril pasado, pero requería el visto bueno de la Comisión de Presupuesto para avanzar en su ejecución.

El traslado de $2.2 millones para el acceso vial Durante la sesión, el viceministro del MOP, Iván De Ycaza, explicó que el monto solicitado corresponde al valor total del trabajo para atender el acceso vial de la policlínica de David. Según detalló, la empresa contratista es Riga Services, S.A. y el contrato asciende a aproximadamente $2.2 millones. El funcionario indicó que la obra se adjudicó de forma directa debido a que la empresa ya mantenía trabajos vinculados con el proyecto hospitalario. “Entiendo que es el mismo contratista que estaba haciendo el hospital, así que se le dio directo”, señaló. El traslado de fondos se realiza desde partidas de inversión del Meduca hacia el MOP, una decisión que despertó críticas dentro de la Comisión de Presupuesto.

La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, cuestionó que, a pocos meses de iniciado el año fiscal, ya se estén moviendo recursos destinados originalmente al sistema educativo. “Una vez más vemos en esta Comisión de Presupuesto cómo lo del 7% del PIB para educación simplemente es algo que está en papel”, manifestó. La diputada sostuvo que el problema no es la necesidad de construir el acceso vial de la policlínica, sino la falta de ejecución del Meduca frente a las necesidades existentes en los planteles oficiales. Prado enumeró problemas recurrentes en escuelas públicas, entre ellos falta de baños adecuados, ausencia de agua potable, hacinamiento, deterioro de techos y cielos rasos, así como limitaciones eléctricas y falta de acondicionamiento. “Las escuelas siguen teniendo múltiples carencias. La ministra tiene pocas excusas para justificar por qué no se ejecuta el presupuesto de inversión”, expresó.

MEF: el presupuesto es dinámico El director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, defendió el traslado de fondos y explicó que el Gobierno utiliza recursos que, tras las evaluaciones técnicas, no serán ejecutados por el Meduca. Mejía indicó que el presupuesto estatal es “dinámico” y que los recursos pueden redistribuirse hacia instituciones con necesidades urgentes. “Utilizamos aquellos recursos que vemos que en su momento el Ministerio de Educación no puede ejecutar”, afirmó. El funcionario explicó que el acceso vial de la policlínica era una necesidad inmediata, ya que la infraestructura sanitaria no contaba con una vía adecuada.