¿Qué es el Hondurasgate? la ‘trama de desinformación’ que involucra a EEUU e Israel con América Latina

De acuerdo con otra de las filtraciones del escándalo conocido como <b>Hondurasgate</b>, Hernández dejó entrever que el indulto que lo libró de pasar más de cuatro décadas en una prisión estadounidense no fue un mero gesto de clemencia, sino el paso inicial de un acuerdo de colaboración de largo alcance.'El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel', dice Hernández, sin hacer mención alguna al interlocutor de esa conversación, en un audio también citado por <b>‘El País’</b>.En otra grabación, Hernández aseguró que el primer ministro de Israel, <b><a href="/tag/-/meta/benjamin-netanyahu">Benjamín Netanyahu</a></b>, tuvo un papel fundamental en su liberación, alegando que 'tuvo todo que ver' con su puesta en libertad.