Panamá ahora cuenta con códigos postales para todo el país

Este jueves 7 de mayo se celebró el lanzamiento oficial del Sistema de Códigos Postales de Panamá.

Se trata de una herramienta clave para el envío de correos, paquetes y mercancía usado en varios países alrededor del mundo, como Estados Unidos y Reino Unido.

El director general de Correos y Telégrafos de Panamá (Cotel), Omar Torres, explicó que se busca emular un modelo similar al de Reino Unido.

Lo principal, de acuerdo a Torres, es que se formaliza el sistema de direcciones, evitando atrasos, fricciones a la hora de entrega y facilitando la comunicación para no depender de direcciones como “entrando por la calle de la casa de Durán” o “frente al palo de mango”.

En otras palabras, es una forma fácil de responder la pregunta: ¿Adónde te lo mando?

Los códigos postales contarán con geolocalización y estará disponible en todo el territorio nacional, incluyendo comunidades rurales y comarcas indígenas.

Introduciendo el código postal en la plataforma web, cualquier persona podrá encontrar indicaciones para llegar a la dirección.

La plataforma www.codigospostalespanama.gob.pa ya está habilitada. Este medio pudo comprobar que usando el buscador es posible encontrar un domicilio y al seleccionarlo aparece el código postal.