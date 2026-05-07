Vicecanciller Carlos Hoyos resalta en la ONU la reducción de migración irregular en el tapón del Darién

El vicecanciller de Panamá, Carlos A. Hoyos, aseguró ante las Naciones Unidas que el país logró reducir en un 99 % la migración irregular a través del tapón del Darién durante los últimos dos años.

La declaración fue realizada durante el Segundo Foro Internacional de Revisión de la Migración 2026 (IMRF), celebrado en Nueva York, donde Panamá presentó el Informe de Revisión Voluntaria sobre la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Hoyos participó en representación de Panamá y del Proceso de Quito, organismo cuya Presidencia Pro Tempore ejerce actualmente el país.

Durante su intervención, el vicecanciller destacó que la disminución del flujo migratorio irregular por la selva del Darién fue posible gracias a una estrategia integral impulsada por el gobierno panameño.

“Con voluntad política de nuestro presidente José Raúl Mulino y mediante un enfoque integral en seguridad, asistencia humanitaria y cooperación internacional”, expresó el funcionario ante el foro internacional.

El funcionario explicó que Panamá, debido a su ubicación geográfica como puente natural entre América del Sur y del Norte, se ha convertido en un actor clave en la gestión regional de la migración.

No obstante, advirtió que el fenómeno migratorio continúa evolucionando y presenta nuevos desafíos para la región.

Entre ellos mencionó el incremento del flujo inverso de migrantes hacia el sur del continente y la creciente capacidad de adaptación de las redes criminales dedicadas al tráfico irregular de personas.

Hoyos indicó que Panamá mantendrá medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza con enfoque humanitario, así como el combate al crimen organizado transnacional y la cooperación regional.

El vicecanciller también destacó que América Latina y el Caribe mantienen el compromiso de avanzar hacia una gobernanza migratoria basada en la dignidad humana, los derechos y el desarrollo sostenible.

Asimismo, señaló que el informe presentado por el Proceso de Quito refleja avances en mecanismos de protección para menores de edad, reunificación familiar, prevención de la trata de personas y fortalecimiento de herramientas regionales para gestionar la movilidad humana.

Según Hoyos, estos avances han contado con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.