Panamá impulsa agenda de cooperación durante la gira diplomática del vicecanciller Carlos Hoyos en Europa

<a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos,</a> emprendió una visita oficial a Europa con el propósito de desarrollar una agenda diplomática y de cooperación de alto nivel con <b>Polonia, Bélgica </b>y la<b> Unión Europea (UE)</b>.La llegada de Hoyos está prevista para este miércoles 22 de octubre en Varsovia, donde participará este jueves 23 en la 'Tercera Reunión de Consultas Políticas entre Panamá y Polonia'.Entre los temas principales figuran el <b>fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de inversión, el establecimiento de una Oficina de Comercio Exterior para América Latina y el Caribe, y la invitación a participar en el Foro Económico del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en Expocomer 2026.</b>Durante su estancia en Polonia, Hoyos también sostendrá una reunión con la<b> Cámara de Comercio Polaca y un encuentro con los embajadores de América Latina y el Caribe,</b> donde se abordarán asuntos vinculados a la <b>cooperación Celac-UE</b> y al <b>Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica</b>.Posteriormente, el viceministro se trasladará a Bruselas, Bélgica, para participar este jueves la reunión del <b>Mecanismo de Consultas Políticas Panamá-Bélgica</b>. Luego, este lunes 27 de octubre liderará la Reunión del <b>Mecanismo de Consultas Políticas Panamá-Unión Europea</b>, donde se abordarán temas clave como la paz, seguridad, gobernanza global, sostenibilidad, digitalización, migración y fortalecimiento institucional.En esta gira, se le se sumarán a la delegación del viceministro Hoyos, el embajador de Panamá en Bélgica, Ángel Riera; el consejero político adjunto ante la Unión Europea, Alfonso Young; y los terceros secretarios, Kashany Ríos y Jan Icaza.