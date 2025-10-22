Panamá impulsa agenda de cooperación durante la gira diplomática del vicecanciller Carlos Hoyos en Europa

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, emprendió una visita oficial a Europa con el propósito de desarrollar una agenda diplomática y de cooperación de alto nivel con Polonia, Bélgica y la Unión Europea (UE).

La llegada de Hoyos está prevista para este miércoles 22 de octubre en Varsovia, donde participará este jueves 23 en la “Tercera Reunión de Consultas Políticas entre Panamá y Polonia”.

Entre los temas principales figuran el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de inversión, el establecimiento de una Oficina de Comercio Exterior para América Latina y el Caribe, y la invitación a participar en el Foro Económico del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en Expocomer 2026.

Durante su estancia en Polonia, Hoyos también sostendrá una reunión con la Cámara de Comercio Polaca y un encuentro con los embajadores de América Latina y el Caribe, donde se abordarán asuntos vinculados a la cooperación Celac-UE y al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

Posteriormente, el viceministro se trasladará a Bruselas, Bélgica, para participar este jueves la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Panamá-Bélgica. Luego, este lunes 27 de octubre liderará la Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Panamá-Unión Europea, donde se abordarán temas clave como la paz, seguridad, gobernanza global, sostenibilidad, digitalización, migración y fortalecimiento institucional.

En esta gira, se le se sumarán a la delegación del viceministro Hoyos, el embajador de Panamá en Bélgica, Ángel Riera; el consejero político adjunto ante la Unión Europea, Alfonso Young; y los terceros secretarios, Kashany Ríos y Jan Icaza.