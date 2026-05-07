Transportistas podrían perder acceso al subsidio por datos desactualizados en Panamá Conecta

<a href="/tag/-/meta/aig-autoridad-nacional-para-la-innovacion-gubernamental">La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)</a> hizo un llamado urgente a los propietarios de vehículos de transporte de carga para que actualicen su información en la plataforma <b>Panamá Conecta</b>, luego de detectar registros desactualizados que están generando inconvenientes en el acceso al subsidio de combustible.A través de un comunicado oficial emitido este jueves 7 de mayo de 2026, la entidad explicó que varios transportistas han presentado problemas para recibir el beneficio debido a inconsistencias o falta de actualización en el módulo de <b>Transporte de Carga</b>.Según la AIG, aunque previamente se enviaron notificaciones electrónicas a los usuarios afectados, todavía existen registros pendientes de corrección, por lo que exhortaron a los transportistas a verificar sus datos 'a la mayor brevedad posible'.<b>¿Cómo actualizar los datos en Panamá Conecta?</b>La entidad detalló que el proceso puede realizarse desde celular o computadora siguiendo estos pasos:<i>- Ingresar a Panamá Conecta.</i><i>- Dirigirse a la sección 'Registro de Vehículos y Embarcaciones'.</i><i>- Seleccionar la opción 'Transporte de Carga'.</i><i>- Actualizar la información de cada vehículo en la sección 'Editar datos'.</i>La AIG destacó que mantener la información al día es clave para garantizar la continuidad del subsidio de combustible y evitar interrupciones en el acceso al beneficio.<b>Buscan agilizar los servicios digitales</b>En el comunicado, la institución reiteró su compromiso de fortalecer las plataformas digitales del Estado para ofrecer procesos más ágiles y eficientes a la ciudadanía.La entidad también recordó que el módulo de Transporte de Carga forma parte de las herramientas digitales implementadas para optimizar la gestión de trámites y beneficios dirigidos al sector transportista en Panamá.