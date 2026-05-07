Transportistas podrían perder acceso al subsidio por datos desactualizados en Panamá Conecta

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) hizo un llamado urgente a los propietarios de vehículos de transporte de carga para que actualicen su información en la plataforma Panamá Conecta, luego de detectar registros desactualizados que están generando inconvenientes en el acceso al subsidio de combustible.

A través de un comunicado oficial emitido este jueves 7 de mayo de 2026, la entidad explicó que varios transportistas han presentado problemas para recibir el beneficio debido a inconsistencias o falta de actualización en el módulo de Transporte de Carga.

Según la AIG, aunque previamente se enviaron notificaciones electrónicas a los usuarios afectados, todavía existen registros pendientes de corrección, por lo que exhortaron a los transportistas a verificar sus datos “a la mayor brevedad posible”.

¿Cómo actualizar los datos en Panamá Conecta?

La entidad detalló que el proceso puede realizarse desde celular o computadora siguiendo estos pasos:

- Ingresar a Panamá Conecta.

- Dirigirse a la sección “Registro de Vehículos y Embarcaciones”.

- Seleccionar la opción “Transporte de Carga”.

- Actualizar la información de cada vehículo en la sección “Editar datos”.

La AIG destacó que mantener la información al día es clave para garantizar la continuidad del subsidio de combustible y evitar interrupciones en el acceso al beneficio.

Buscan agilizar los servicios digitales

En el comunicado, la institución reiteró su compromiso de fortalecer las plataformas digitales del Estado para ofrecer procesos más ágiles y eficientes a la ciudadanía.

La entidad también recordó que el módulo de Transporte de Carga forma parte de las herramientas digitales implementadas para optimizar la gestión de trámites y beneficios dirigidos al sector transportista en Panamá.