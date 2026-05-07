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Panamá vs. República Dominicana: estos son los precios para ver a la Sele antes del Mundial

La Federación Panameña de Fútbol revela precios de boletos para la despedida mundialista
La Federación Panameña de Fútbol revela precios de boletos para la despedida mundialista FPF
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/05/2026 14:17
La FPF anunció la preventa y los precios oficiales de las entradas para el partido de despedida de Panamá rumbo al Mundial de Fútbol.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó los precios de los boletos para el partido amistoso entre la Selección de fútbol de Panamá y la Selección de fútbol de República Dominicana, encuentro que marcará la última despedida del equipo panameño antes de partir al Mundial de Fútbol.

El compromiso se disputará el próximo 7 de junio a las 7:45 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La FPF nformó que la preventa exclusiva para clientes BAC se realizará del 5 al 8 de mayo, con descuentos de hasta el 20 %. Posteriormente, desde el 9 de mayo iniciará la venta regular de boletos hasta agotar existencias.

Conozca cuánto cuestan los boletos según la ubicación

Los precios fueron distribuidos por zonas dentro del estadio:

Zona Norte

Zona Norte: B/.11.70

Zona Visitante: B/.33.50

Zona Este

Corner Superior Este: B/.28.00

Corner Inferior Este: B/.33.60

Zona Tigo Superior Este: B/.33.60

Preferencial Inferior Este: B/.39.20

Zona Sur

Zona Balboa: B/.16.80

Sur Superior: B/.16.80

Sur Inferior: B/.22.40

Zona Oeste

Corner Superior Oeste: B/.33.60

Corner Inferior Oeste: B/.44.80

Preferencial Superior Oeste: B/.39.20

Preferencial Inferior Oeste: B/.50.40

La federación espera una importante asistencia de aficionados para acompañar a la selección nacional en este último encuentro antes de su participación mundialista.

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