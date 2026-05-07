Panamá vs. República Dominicana: estos son los precios para ver a la Sele antes del Mundial

La Federación Panameña de Fútbol confirmó los precios de los boletos para el partido amistoso entre la Selección de fútbol de Panamá y la Selección de fútbol de República Dominicana, encuentro que marcará la última despedida del equipo panameño antes de partir al Mundial de Fútbol.

El compromiso se disputará el próximo 7 de junio a las 7:45 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La FPF nformó que la preventa exclusiva para clientes BAC se realizará del 5 al 8 de mayo, con descuentos de hasta el 20 %. Posteriormente, desde el 9 de mayo iniciará la venta regular de boletos hasta agotar existencias.