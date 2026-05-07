Convención Marítima 2026: Panamá abre el debate sobre el Canal y el conflicto en Medio Oriente

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, resaltó que la presencia de líderes de Estado en este tipo de encuentros demuestra el compromiso de Panamá con el sector marítimo. <i><b>'El transporte marítimo provee más del 80% de todos los productos que utilizamos diariamente',</b></i> recordó, al tiempo que hizo un llamado a reconocer la labor de los más de 20,000 tripulantes afectados por tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico. Domínguez insistió en que los retos actuales —desde el impacto del cambio climático en el Canal de Panamá hasta la digitalización de buques y operaciones portuarias— deben convertirse en oportunidades para fortalecer la regulación, la seguridad y la sostenibilidad del sector. También instó a aumentar la transparencia, la inclusión y la participación de la mujer en la industria marítima, destacando la diversidad presente en el foro como un ejemplo de avance.