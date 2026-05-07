  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Convención Marítima 2026: Panamá abre el debate sobre el Canal y el conflicto en Medio Oriente

Inauguración de la Convención Marítima, en ciudad de Panamá, con el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez; el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez; el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el capitán Gerardo Bosques presidente del comité organizador
Inauguración de la Convención Marítima, en ciudad de Panamá, con el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez; el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez; el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el capitán Gerardo Bosques presidente del comité organizador Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 07/05/2026 14:19
El evento se realiza en un contexto en que la guerra entre Estados Unidos e Irán han generado presión al sector marítimo, desde el movimiento de la carga hasta la seguridad de la tripulación

La Convención Marítima de las Américas 2026 se convirtió este jueves en un espacio clave para el diálogo internacional sobre el futuro del comercio marítimo.

El encuentro, que se desarrolla en ciudad de Panamá, reunirá este jueves y el viernes, a líderes nacionales e internacionales que coincidieron en destacar el papel estratégico de Panamá como hub logístico global y socio confiable del comercio mundial.

El capitán Gerardo Bosques, presidente del comité organizador de la Convención Marítima, destacó que más allá de la agenda de conferencias, ruedas de negocios y acuerdos de cooperación, el verdadero valor del evento es la posibilidad de conectar personas, fortalecer relaciones y generar confianza en una industria que depende de la cooperación internacional.

“El futuro marítimo no se construirá de manera aislada, sino mediante planificación, integración y alianzas”, afirmó Bosques, agradeciendo el apoyo de patrocinadores, gremios y autoridades internacionales.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, subrayó que la promoción de Panamá no debe recaer únicamente en el gobierno, sino en todos los actores del sector.

“No es solo el gobierno quien debe resaltar lo bueno de Panamá, sino todos nosotros. Ese mensaje lo asumimos con responsabilidad”, afirmó Gómez, agradeciendo el apoyo de ministros, embajadas y consulados en la tarea de acercar al país al mundo.

Recordó que Panamá, pese a ser un país pequeño, tomó decisiones estratégicas que marcaron su destino: la construcción del Canal, el desarrollo de puertos y la consolidación de un ecosistema marítimo que hoy es parte esencial del comercio global.

“Panamá no busca crecer por crecer, busca ser más eficiente, competitivo y transparente”, mencionó el presidente de la CMP, insistiendo en que la confianza se construye día a día, relación tras relación.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó un recorrido en el evento.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó un recorrido en el evento. Luis García | La Estrella de Panamá

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, resaltó que la presencia de líderes de Estado en este tipo de encuentros demuestra el compromiso de Panamá con el sector marítimo.

“El transporte marítimo provee más del 80% de todos los productos que utilizamos diariamente”, recordó, al tiempo que hizo un llamado a reconocer la labor de los más de 20,000 tripulantes afectados por tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico.

Domínguez insistió en que los retos actuales —desde el impacto del cambio climático en el Canal de Panamá hasta la digitalización de buques y operaciones portuarias— deben convertirse en oportunidades para fortalecer la regulación, la seguridad y la sostenibilidad del sector.

También instó a aumentar la transparencia, la inclusión y la participación de la mujer en la industria marítima, destacando la diversidad presente en el foro como un ejemplo de avance.

El presidente José Raúl Mulino reafirmó la neutralidad inquebrantable de Panamá y defendió la soberanía detrás de su registro de buques.

“Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Nosotros no somos una franquicia, somos un Estado soberano”, enfatizó. Mulino recordó que Panamá posee el registro de naves más grande del mundo y que detrás de cada embarcación ondeando su bandera existe un Estado de derecho que exige respeto a las convenciones internacionales.

Mulino recordó además los proyectos estratégicos que llevan adelante para fortalecer la competitividad del sistema portuario y la sostenibilidad del Canal.

Entre ellos, el ferrocarril del río Indio, que asegurará el suministro de agua para la operación del Canal y para comunidades de Panamá y Colombia; la construcción de nuevas terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico; y el impulso a la transición energética con iniciativas como el Net Zero Slot, que premia a buques de bajas emisiones con tránsitos expeditos en menos de 24 horas.

Asimismo, adelantó la presentación de un proyecto de ley para reorganizar la marina mercante, con el objetivo de modernizar su estructura y reducir la burocracia, manteniendo la competitividad internacional del registro panameño.

El presidente destacó también el impacto económico y social del sector logístico, que genera más de 150,000 empleos directos y representa cerca del 30% del PIB nacional.

Subrayó la necesidad de fortalecer la formación técnica y universitaria en áreas como ciberseguridad, motores híbridos y gestión de datos, para responder a las demandas de una industria en transformación.

“Nada de lo que he mencionado, nuevo puerto, el proyecto del canal, la modernización tecnológica, tiene sentido sin nuestra gente”, afirmó, resaltando historias de éxito como la del astillero en el Pacífico, que hoy opera al 90% de su capacidad y emplea a más de 1,000 trabajadores especializados.

VIDEOS
Lo Nuevo