Convención Marítima 2026: Panamá abre el debate sobre el Canal y el conflicto en Medio Oriente

La Convención Marítima de las Américas 2026 se convirtió este jueves en un espacio clave para el diálogo internacional sobre el futuro del comercio marítimo.

El encuentro, que se desarrolla en ciudad de Panamá, reunirá este jueves y el viernes, a líderes nacionales e internacionales que coincidieron en destacar el papel estratégico de Panamá como hub logístico global y socio confiable del comercio mundial.

El capitán Gerardo Bosques, presidente del comité organizador de la Convención Marítima, destacó que más allá de la agenda de conferencias, ruedas de negocios y acuerdos de cooperación, el verdadero valor del evento es la posibilidad de conectar personas, fortalecer relaciones y generar confianza en una industria que depende de la cooperación internacional.

“El futuro marítimo no se construirá de manera aislada, sino mediante planificación, integración y alianzas”, afirmó Bosques, agradeciendo el apoyo de patrocinadores, gremios y autoridades internacionales.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, subrayó que la promoción de Panamá no debe recaer únicamente en el gobierno, sino en todos los actores del sector.

“No es solo el gobierno quien debe resaltar lo bueno de Panamá, sino todos nosotros. Ese mensaje lo asumimos con responsabilidad”, afirmó Gómez, agradeciendo el apoyo de ministros, embajadas y consulados en la tarea de acercar al país al mundo.

Recordó que Panamá, pese a ser un país pequeño, tomó decisiones estratégicas que marcaron su destino: la construcción del Canal, el desarrollo de puertos y la consolidación de un ecosistema marítimo que hoy es parte esencial del comercio global.

“Panamá no busca crecer por crecer, busca ser más eficiente, competitivo y transparente”, mencionó el presidente de la CMP, insistiendo en que la confianza se construye día a día, relación tras relación.