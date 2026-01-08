  1. Inicio
Panamá vs. México: Fepafut anuncia precios de boletos para el amistoso

Los aficionados interesados en asistir al partido podrán adquirir sus boletos ingresando a una plataforma.
AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/01/2026 13:13
La Fepafut informó que los boletos para el partido amistoso entre Panamá y México tendrán precios que oscilan desde 11.20 dólares hasta 39.20 dólares.

La Selección de Panamá se enfrentará a la Selección de México en un partido amistoso internacional este jueves 22 de enero, en el estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dio a conocer los detalles para la venta de boletos del encuentro, e informó que las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web oficial habilitado para el evento.

Los aficionados interesados en asistir al partido podrán adquirir sus boletos ingresando a la plataforma https://fepafut.pagatusboletos.com/tickets/es/amistoso-internacional-panama-vs-mexico

Fepafut revela precios de las entradas para el Panamá–México

La Fepafut informó que los boletos para el partido amistoso entre Panamá y México tendrán precios que oscilan desde 11.20 dólares hasta 39.20 dólares, según la localidad seleccionada.

A continuación, el detalle de los precios de las entradas por área del estadio:

Sur

-Sur superior: $11.20

-Sur inferior: $16.80

Zona Balboa

-Zona Balboa: $11.20

Este

-Este superior: $16.80

-Este inferior: $28.00

Oeste

-Oeste superior: $22.40

-Oeste inferior: $39.20

