Panamá vs. México: Fepafut anuncia precios de boletos para el amistoso

La Selección de Panamá se enfrentará a la Selección de México en un partido amistoso internacional este jueves 22 de enero, en el estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dio a conocer los detalles para la venta de boletos del encuentro, e informó que las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web oficial habilitado para el evento.

Los aficionados interesados en asistir al partido podrán adquirir sus boletos ingresando a la plataforma https://fepafut.pagatusboletos.com/tickets/es/amistoso-internacional-panama-vs-mexico