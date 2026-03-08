El petróleo supera los $100 por barril tras el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra con Irán

Las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio no dejan de sentirse y pronto repercutirán aún más en los bolsillos de los consumidores.

Los precios del petróleo superaron este domingo 8 de marzo los 100 dólares por barril, después de que países productores de la región como Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos decidieran reducir su producción debido a la imposibilidad de atravesar el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. La última vez que el crudo alcanzó los 100 dólares por barril fue al inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022.

De acuerdo con la cadena estadounidense CNBC, el barril de Brent —utilizado como referencia a nivel mundial— avanzó entre 15 y 16 dólares, hasta situarse en torno a los 107 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), otra referencia del mercado petrolero, subió cerca de 18 dólares hasta alcanzar los 108 dólares por barril. Estos indicadores reflejan que el petróleo estadounidense se disparó alrededor de un 35% la semana pasada, registrando su mayor aumento desde 1983.

Según CNBC, los países árabes del Golfo Pérsico están reduciendo su producción petrolera porque se están quedando sin espacio de almacenamiento, ya que los barriles se acumulan sin destino debido al cierre del estrecho de Ormuz. Aunque Irán amenazó con atacar a cualquier barco que transite por esa franja marítima que lo separa de sus vecinos, el presidente estadounidense Donald Trump dejó entrever la posibilidad de que Estados Unidos escolte a las embarcaciones que necesiten atravesar el estrecho.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en una entrevista concedida a CNN que el tráfico regular de embarcaciones en el estrecho de Ormuz se restablecerá una vez que el país destruya la capacidad de Irán de amenazar a los petroleros.

“No estamos muy lejos de ver una reanudación más regular del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. (...) Estamos lejos de un tráfico normal en este momento. Eso tomará algo de tiempo. Pero incluso en el peor de los casos hablamos de unas pocas semanas, no de meses”, afirmó.