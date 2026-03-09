Investigan presunto abuso policial durante operativo en Bocas del Toro

La Policía Nacional informó que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) ha iniciado una investigación en relación con un hecho ocurrido en el sector de Empalme, en la provincia de Bocas del Toro, donde residentes denunciaron un supuesto abuso durante una acción policial.

Según detalló la entidad, los reportes señalan que el incidente se registró en horas de la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando unidades policiales realizaban patrullaje por veredas del sector.

Durante el recorrido, varios sujetos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida e ingresaron a una residencia. Posteriormente, soltaron un canino de raza pitbull contra las unidades y las atacaron con objetos contundentes, por lo que los agentes utilizaron los niveles de fuerza permitidos para garantizar su seguridad.

La institución indicó que, de comprobarse alguna conducta que contravenga la ética profesional, se aplicará lo establecido en el reglamento disciplinario correspondiente para imponer la sanción que proceda.