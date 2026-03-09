Jubilados y pensionados cobrarán primer bono del año en abril

De acuerdo con la Ley 438 de 2024, los jubilados y pensionados del país recibirán un bono permanente anual de 140 dólares, el cual será entregado en tres pagos a lo largo del año.<b>El beneficio económico será distribuido de la siguiente manera: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre, según lo establecido en la normativa vigente.</b>La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> precisó que este incentivo no aplicará para las personas que se hayan incorporado a la planilla de pagos después de la promulgación de la ley que respalda este beneficio.