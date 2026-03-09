  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Jubilados y pensionados cobrarán primer bono del año en abril

Jubilados y pensionados de Panamá recibirán bono anual de $140 en tres pagos
Jubilados y pensionados de Panamá recibirán bono anual de $140 en tres pagos Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/03/2026 13:33
El bono permanente para jubilados y pensionados en Panamá será pagado en tres desembolsos a lo largo del año.

De acuerdo con la Ley 438 de 2024, los jubilados y pensionados del país recibirán un bono permanente anual de 140 dólares, el cual será entregado en tres pagos a lo largo del año.

El beneficio económico será distribuido de la siguiente manera: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre, según lo establecido en la normativa vigente.

La Caja de Seguro Social (CSS) precisó que este incentivo no aplicará para las personas que se hayan incorporado a la planilla de pagos después de la promulgación de la ley que respalda este beneficio.

Bono a jubilados será financiado con fondos del Tesoro Nacional

La entidad también indicó que las fechas exactas de cada desembolso serán anunciadas oportunamente, ya que corresponde a la CSS determinar si los pagos se realizarán en la primera o segunda quincena de los meses establecidos.

Asimismo, se informó que los recursos destinados para cubrir este bono provienen del Tesoro Nacional, específicamente de fondos generados por el impuesto selectivo al consumo, lo que busca garantizar la sostenibilidad de este apoyo económico para jubilados y pensionados.

VIDEOS
Lo Nuevo