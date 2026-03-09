  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Becas Ifarhu: lista de preseleccionados saldrá a partir del 10 de marzo

el director general del IFARHU, Carlos Godoy,
el director general del IFARHU, Carlos Godoy, Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 14:50
Los aspirantes forman parte de los niveles de primaria, premedia, media y universidad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, a partir de este martes 10 de marzo, los estudiantes que participaron en el Concurso General y en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad podrán verificar si han sido preseleccionados a través de la plataforma digital oficial de la institución.

Durante una reciente conferencia de prensa, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que para conocer los resultados de esta primera etapa del proceso, los concursantes deberán ingresar al portal institucional utilizando la contraseña que les fue suministrada el día de su inscripción.

Este mecanismo busca garantizar un acceso directo y seguro a la información para cada uno de los aspirantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad.

La convocatoria de este año ha registrado una participación masiva, con más de 151 mil estudiantes inscritos en el Concurso General y aproximadamente 11 mil en la categoría dirigida a estudiantes con discapacidad, provenientes de centros educativos oficiales de todo el país.

Según las proyecciones de la institución, el proceso de evaluación permitirá seleccionar a cerca de 100 mil beneficiarios, quienes recibirán el apoyo económico destinado a fortalecer la permanencia y continuidad educativa de la juventud panameña.

Las autoridades de la institución reiteraron a los estudiantes y acudientes la importancia de realizar estas consultas únicamente por los canales oficiales.

Asimismo, instaron a los interesados a mantenerse atentos a las próximas etapas y requisitos que se comunicarán tras esta fase de preselección para formalizar el beneficio.

VIDEOS
Lo Nuevo