Becas Ifarhu: lista de preseleccionados saldrá a partir del 10 de marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, a partir de este martes 10 de marzo, los estudiantes que participaron en el Concurso General y en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad podrán verificar si han sido preseleccionados a través de la plataforma digital oficial de la institución.

Durante una reciente conferencia de prensa, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que para conocer los resultados de esta primera etapa del proceso, los concursantes deberán ingresar al portal institucional utilizando la contraseña que les fue suministrada el día de su inscripción.

Este mecanismo busca garantizar un acceso directo y seguro a la información para cada uno de los aspirantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad.