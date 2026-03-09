  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Revocatoria contra alcalde de Colón en Panamá apenas logra 0.58 % de apoyo

El alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván.
El alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 09/03/2026 15:02
Para que el proceso prospere, los promotores deberán reunir 52,149 firmas válidas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván Niño, avanza lentamente tras registrar 304 firmas validadas, dos firmas más registradas del último reporte publicado en febrero, según el informe semanal del Tribunal Electoral (TE) al 8 de marzo de 2026.

La cifra representa 0.58 % del total requerido para que la solicitud pueda avanzar a la siguiente fase del proceso.

La revocatoria fue promovida por iniciativa ciudadana y busca destituir al alcalde del distrito de Colón, quien fue electo por libre postulación en las elecciones de 2024.

Para que el proceso prospere, los promotores deberán reunir 52,149 firmas válidas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito, compuesto por más de 173 mil electores.

El periodo para recolectar las firmas comenzó en noviembre de 2025 y tiene una duración de 120 días, plazo durante el cual los ciudadanos pueden respaldar la solicitud ante la Dirección Regional de Organización Electoral de Colón.

Sin embargo, tras casi tres meses de iniciado el proceso, el respaldo ciudadano sigue siendo mínimo, con poco más de 300 firmas registradas, según los reportes oficiales publicados por el Tribunal Electoral.

El TE continuará publicando informes semanales sobre el avance de la recolección de firmas mientras se mantenga abierto el periodo establecido por la normativa electoral.

VIDEOS
Lo Nuevo