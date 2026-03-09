Revocatoria contra alcalde de Colón en Panamá apenas logra 0.58 % de apoyo

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón, <b>Lorenzo Diógenes Galván Niño</b>, avanza lentamente tras registrar 304 firmas validadas, dos firmas más registradas del último reporte publicado en febrero, según el informe semanal del Tribunal Electoral (TE) al 8 de marzo de 2026.La cifra representa 0.58 % del total requerido para que la solicitud pueda avanzar a la siguiente fase del proceso.La revocatoria fue promovida por iniciativa ciudadana y busca destituir al alcalde del distrito de Colón, quien fue electo por libre postulación en las elecciones de 2024.