Revocatoria contra alcalde de Colón en Panamá apenas logra 0.58 % de apoyo

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván Niño, avanza lentamente tras registrar 304 firmas validadas, dos firmas más registradas del último reporte publicado en febrero, según el informe semanal del Tribunal Electoral (TE) al 8 de marzo de 2026.

La cifra representa 0.58 % del total requerido para que la solicitud pueda avanzar a la siguiente fase del proceso.

La revocatoria fue promovida por iniciativa ciudadana y busca destituir al alcalde del distrito de Colón, quien fue electo por libre postulación en las elecciones de 2024.