Putin ordena evaluar suspensión del suministro energético a Europa

La posibilidad de que Rusia corte el suministro energético a Europa tendría múltiples consecuencias:Un aumento inmediato en los precios del gas y la electricidad, con impacto directo en los hogares y las industrias europeas.Mayor presión sobre los gobiernos europeos para acelerar la transición hacia energías renovables y reforzar la cooperación interna en materia de seguridad energética.Rusia consolidaría su papel como proveedor estratégico en Asia, fortaleciendo sus vínculos con China e India y debilitando su relación con Europa.