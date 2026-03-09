Putin ordena evaluar suspensión del suministro energético a Europa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha instruido a su gobierno a estudiar la posibilidad de suspender el suministro de energía hacia Europa, una medida que podría tener consecuencias significativas para la seguridad energética del continente. La orden, emitida en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y crisis energéticas globales, refleja la estrategia de Moscú de utilizar sus recursos energéticos como herramienta de presión política y económica.

La decisión se produce en un momento en que Europa aún depende en parte del gas ruso, pese a los esfuerzos de la Unión Europea por diversificar sus fuentes de energía tras la invasión de Ucrania en 2022. Aunque las importaciones desde Rusia se han reducido de manera considerable, todavía representan alrededor del 13% del consumo europeo. Esta dependencia residual convierte cualquier amenaza de interrupción en un factor de riesgo para los mercados energéticos y para la estabilidad económica de varios países.

Putin ha señalado que Rusia podría redirigir sus exportaciones hacia Asia, especialmente hacia China e India, donde la demanda de energía continúa creciendo. Este giro estratégico responde también a la crisis en Oriente Medio y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha limitado el flujo de petróleo y gas hacia los mercados occidentales. La Comisión Europea reaccionó con cautela, asegurando que no existe un riesgo inmediato de desabastecimiento, aunque reconoció la vulnerabilidad del sistema energético europeo. Países como Hungría y Eslovaquia, que mantienen una fuerte dependencia del gas ruso, podrían ser los más afectados por una eventual suspensión. En contraste, naciones como Alemania y Francia han avanzado en la diversificación de sus proveedores, recurriendo a Noruega, Argelia y Estados Unidos para suplir la reducción de las importaciones rusas.