Gobierno anuncia plan de acción para solucionar crisis de agua potable

En estricto cumplimiento de las instrucciones impartidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión de coordinación de alto nivel con el propósito de establecer una estrategia integral y un plan de acción inmediata que responda a la crisis de suministro de agua potable en el país.

El encuentro, desarrollado en la sede principal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), sirvió como plataforma para alinear los esfuerzos del Gobierno Nacional frente a las necesidades críticas de la población.

Durante la sesión de trabajo, en la que participaron el secretario de Metas, José Ramón Icaza; el director encargado del Idaan, Luis Santanach; y el secretario ejecutivo de Conades, Antonio Tercero, se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación actual del servicio.

El director Santanach presentó un balance detallado sobre las deficiencias registradas en las provincias de Herrera y Los Santos, además de identificar otros sectores del territorio nacional que requieren intervención urgente por parte del Estado.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se instruyó formalmente a la dirección del Idaan para que presente ante el Ministerio de la Presidencia, este jueves 12 de marzo, un informe pormenorizado que detalle el estado operativo de la institución y priorice las zonas con necesidades de suministro más apremiantes.

Esta hoja de ruta busca agilizar la ejecución de soluciones técnicas y operativas que alivien la situación de las comunidades afectadas en el menor tiempo posible.

El ministro Orillac reafirmó que el acceso al agua potable es una prioridad de máxima relevancia para la administración del presidente Mulino, subrayando que esta mesa de trabajo es la respuesta directa a su compromiso de resolver este problema histórico.

El Gobierno garantizó que brindará todo el respaldo financiero y logístico necesario al Idaan para asegurar que el suministro de agua sea constante y eficiente en todo el país.