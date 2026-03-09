‘El Canal no valió $1, sino vidas’: diputados panameños rechazan las declaraciones de Trump

Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/jairo-bolota-salazar">diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez </a></b>fue aún más enfático al rechazar las palabras del mandatario estadounidense. <i><b>'El Canal de los panameños no costó un dólar, costó la vida de patriotas que defendieron nuestra bandera', </b></i>expresó. Añadió que los sacrificios de panameños de distintas regiones del país fueron los que permitieron recuperar el control del Canal, y concluyó con un llamado a la dignidad nacional: <i><b>'¡Viva Panamá y viva su soberanía!'.</b></i>