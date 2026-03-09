  1. Inicio
‘El Canal no valió $1, sino vidas’: diputados panameños rechazan las declaraciones de Trump

El Canal por 25 años ha sido administrado por el Estado Panameño, tras su traspado el 31 de enero de 1999.
El Canal por 25 años ha sido administrado por el Estado Panameño, tras su traspado el 31 de enero de 1999.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 17:58
Las intervenciones reflejaban la necesidad de defender la memoria histórica y reafirmar que el Canal de Panamá es un símbolo de soberanía

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que el Canal de Panamá “costó un dólar”, generaron fuertes reacciones en la Asamblea Nacional de Panamá.

Varios diputados panameños, durante el pleno de la Asamblea Nacional de este lunes, calificaron las palabras como una “falsa narrativa” que desconoce la historia y los sacrificios del pueblo panameño.

Donald Trump hizo el comentario durante la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada con la presencia del presidente panameño José Raúl Mulino. Allí afirmó irónicamente que Panamá “compró el Canal por un dólar” mientras criticó las acciones del expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien fuera el responsable de ceder la ruta interocéanica al Istmo.

La diputada Patsy Lee Rentería señaló que “una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad”.

Recordó que el Canal no fue comprado por un dólar, sino que es fruto de la lucha de generaciones enteras que defendieron la soberanía nacional.

“Nuestra soberanía no es negociable. El Canal de Panamá es patrimonio del pueblo panameño y símbolo de nuestra independencia”, afirmó.

Por su parte, el diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez fue aún más enfático al rechazar las palabras del mandatario estadounidense.

“El Canal de los panameños no costó un dólar, costó la vida de patriotas que defendieron nuestra bandera”, expresó.

Añadió que los sacrificios de panameños de distintas regiones del país fueron los que permitieron recuperar el control del Canal, y concluyó con un llamado a la dignidad nacional: “¡Viva Panamá y viva su soberanía!”.

El diputado Luis Eduardo Camacho comentó que las declaraciones del presidente Trump son unas “ñamerias” porque insiste en dar comentarios bajo alucinaciones.

”El Canal le costó a los panameños sangre, no solamente el Canal, sino en todo el territorio aledaño, es decir, sangre, dolor y lucha”, manifestó.

Camacho indicó que las declaraciones de Trump le recuerda a las que decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando insistía que su sucesor Hugo Chavéz le habla, a través de pajaritos.

”En el caso de Trump yo no sé de que forma le estarán hablando porque esta totalmente deschavetado”, concluyó.

