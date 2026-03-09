Montalvo presenta proyecto de ley contra uso de capuchas en manifestaciones

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó ante la Asamblea Nacional la resolución de gabinete número 7 del 24 de febrero de 2026, que autoriza la incorporación del artículo 169A al Código Penal.

La iniciativa busca sancionar a las personas que utilicen capuchas durante las protestas, con el objetivo de proteger a quienes se manifiestan de manera pacífica.

Durante su intervención, Montalvo explicó que la propuesta surge como una alternativa para garantizar la seguridad de los manifestantes legítimos y evitar que individuos encubiertos desvirtúen las protestas.

“La ley lo que está buscando más que nada es evitar que personas que tratan de interrumpir una protesta pacífica entren a estas manifestaciones y ataquen a quienes ejercen su derecho”, señaló.

La ministra subrayó que quienes defienden sus derechos lo hacen “de frente, sin máscaras, con dignidad”, y recordó experiencias en territorios indígenas donde los líderes comunitarios han enfrentado procesos judiciales pese a protestar de manera abierta.

“Esta ley protege al que participa en una manifestación y evita que personas que quieren desvirtuar una lucha real terminen consiguiendo sus objetivos”, afirmó.

Montalvo pidió a los diputados dar oportunidad al debate del proyecto, destacando que su propósito es resguardar el derecho a la protesta pacífica y ofrecer un marco legal que impida abusos.

“Solicito que analicen las ventajas de este proyecto de ley y le den una oportunidad”, concluyó.