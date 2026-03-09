  1. Inicio
Montalvo presenta proyecto de ley contra uso de capuchas en manifestaciones

Presentación formal del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional
Presentación formal del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional Asamblea Nacional
Por
Lourdes García Armuelles
  09/03/2026 18:29
Explicó que la propuesta surge como una alternativa para garantizar la seguridad de los manifestantes legítimos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó ante la Asamblea Nacional la resolución de gabinete número 7 del 24 de febrero de 2026, que autoriza la incorporación del artículo 169A al Código Penal.

La iniciativa busca sancionar a las personas que utilicen capuchas durante las protestas, con el objetivo de proteger a quienes se manifiestan de manera pacífica.

Durante su intervención, Montalvo explicó que la propuesta surge como una alternativa para garantizar la seguridad de los manifestantes legítimos y evitar que individuos encubiertos desvirtúen las protestas.

“La ley lo que está buscando más que nada es evitar que personas que tratan de interrumpir una protesta pacífica entren a estas manifestaciones y ataquen a quienes ejercen su derecho”, señaló.

La ministra subrayó que quienes defienden sus derechos lo hacen “de frente, sin máscaras, con dignidad”, y recordó experiencias en territorios indígenas donde los líderes comunitarios han enfrentado procesos judiciales pese a protestar de manera abierta.

“Esta ley protege al que participa en una manifestación y evita que personas que quieren desvirtuar una lucha real terminen consiguiendo sus objetivos”, afirmó.

Montalvo pidió a los diputados dar oportunidad al debate del proyecto, destacando que su propósito es resguardar el derecho a la protesta pacífica y ofrecer un marco legal que impida abusos.

“Solicito que analicen las ventajas de este proyecto de ley y le den una oportunidad”, concluyó.

