‘Si no se integra, el sistema de atención de salud seguirá fracasando’

La integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) es un proceso por el que se ha trabajado por más de 53 años. El presidente del Comité encargado del proceso de integración, Carlos Abadía, planea terminarlo en los próximos dos años y blindarlo con una nueva ley antes que termine la actual administración.

¿Qué tanto se ha avanzado en el proceso de integración entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud?

Los avances no los podemos medir por porcentaje, pero creo que un gran avance ha sido ya tener una persona encargada de la integración de Herrera y Los Santos. Encontramos un centro de salud que tenía una farmacia con dos ventanillas de asegurado y no asegurado. Eso se resolvió. En Guararé tenemos una instalación de la CSS y a 160 metros, 1 minuto 50 segundos caminado, está la del Minsa. Entonces ya unimos estas dos. El Hospital Nelson Collado tiene el servicio de la resonancia magnética, no se le está dando a los no asegurados. Ya tenemos un convenio y ahora se va a dar. Vamos a tener más rapidez en ese asunto.

¿Qué tipo de mejoras concretas pueden esperar los pacientes?

El objetivo es tener una atención universal. El 30% de los trabajadores de Panamá durante su vida laboral pasa la fila como no asegurado, principalmente en el área de la construcción, dónde hoy tenemos 45 mil trabajadores. El año pasado 5 mil empleados de la bananera pasaron de un día para otro a no asegurado. Tenemos un 30% de la población con enfermedades crónicas. Ese 30%, al perder el trabajo queda desconcertado, no saben dónde tocar la puerta. Puede ir al centro de salud, sí, pero el doctor no sabe quién es, tiene que comenzar a hacer todos los exámenes. Entonces todo esto demora, se deteriora la salud del paciente. Ese trabajador que a los seis, doce o dieciocho meses regresa a trabajar, regresa al Seguro Social, pero deteriorado, le cuesta más dinero a la Caja del Seguro Social. Por otro lado, el Seguro Social no tiene instalaciones en todo el país, entre Santiago de Veraguas y David, Chiriquí, 182 kilómetros, no hay instalaciones y viven asegurados y pensionados. En Herrera y Los Santos hay tres distritos que no tienen instalaciones del Seguro Social, pero sí del Minsa. Hemos decidido que el Hospital Cecilio Castillero sea el Materno Infantil de Herrera y Los Santos. Chiriquí tiene 40 años con el hospital José Domingo de Obaldía como Materno Infantil para asegurados y no asegurados y el Rafael Hernández para adultos, asegurados y no asegurados, y no ha pasado nada. Eso es lo que queremos hacer. Hay que meterle la mano al Hospital Cecilio Castillero y las salas de pediatría que tiene el Nelson Collado pasan para allá cuando ya tengamos eso adecuado. Entonces el Anita Moreno ya es el hospital oncológico y la sala de geriatría del Nelson Collado pasa a al Anita Moreno y va a ser una sola sala de geriatría. En Herrera y Los Santos, el 70% de la población es asegurada o pensionada, 30% no, pero el Seguro Social nada más tiene 6 a 7 instalaciones en todas las dos provincias, el Minsa tiene 28 instalaciones. Lo que estamos buscando es unir la fortaleza de ambas instituciones sin perder su personalidad, sin perder su identidad.

¿Qué se ha aprendido de las experiencias internacionales?

Costa Rica al lado de nosotros tiene hace 15 años la integración al estilo tico. Brasil, que es 100 veces más grande que nosotros en territorio, 80 veces más grande en población, tiene desde hace más de 20 años un sistema único de Salud y tú te atiendes en todos los lugares sin ningún problema, hasta los extranjeros. Estamos teniendo un apoyo técnico de la OPS, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo con sus técnicos. Vemos las experiencias de otros países y las traemos panameñizando.

Estos países han tomado décadas en lograr la integración. ¿Cómo planean lograrlo en dos años?

Tenemos la experiencia de 53 años de las cosas malas o buenas que se hicieron en esto, todas nos han dejado experiencias para aprender de los errores y de las virtudes. Existe voluntad política del presidente de la República y el entendimiento y unificación de visión del director de la Caja y el ministro de Salud que nunca se dio antes. Tenemos visión, y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Y blindarlo después para que esto no tenga cambio y se tenga claro que es una política Estado.

¿Cuál es el cronograma, cómo se dividen las etapas?

Vamos para Chiriquí y Bocas del Toro. Dentro de seis semanas esperamos comenzar allá. Muchas cosas podemos replicarlas allá. Y quiero ver si podemos hasta final de año haber entrado por lo menos a Coclé también, para que el otro año hagamos el resto del país. Y entonces el último año y medio de gobierno, ir perfeccionando. ¿Cómo se va a blindar la integración? Es cumplir con la Constitución. Vamos a que la ley lo reglamente.

¿Se va a presentar una nueva ley?

Sí. Por eso vamos a tener presentaciones con los diputados para explicarles a ellos, conversar, para que vayan entendiendo que cuando vayamos a presentar la ley ellos ya conozcan esto.

¿Qué diría la ley?

Que esta es una política de Estado y se mantiene toda esta política integral de atención de salud y no cada uno por su avenida separada y que ni se saluda.

¿Han tenido reuniones con los diferentes gremios que serían impactados?

Hemos tenido reuniones con representantes de gremios y ahora queremos ir gremio por gremio para explicarles a ellos y no tengan ese temor que van a perder su trabajo ni mucho menos, al contrario, tenemos que fortalecer las funciones de cada uno.

Habló sobre fortalecer la atención primaria, ¿por qué es importante?

Las quejas que tenemos todos los días se deben a que la atención de salud de Panamá está basada en la demanda espontánea. Un 90% de los pacientes del cuarto de urgencias son pacientes que ustedes escuchan amarillo y verde, que son pacientes sanos o pacientes con enfermedades crónicas que no se están controlando bien. En la atención primaria lo que se hace es escoger médicos de cabecera que se capacitan en conjunto con un equipo de salud. Tenemos que fortalecer la prevención. El 30% de la población panameña tiene hipertensión o diabetes. Panamá es el octavo país más obeso en el mundo con 34%, un millón 700 mil panameños. Supongamos que 50% desarrollan una enfermedad por esa obesidad. Son 800 mil. ¿Se imagina dónde vamos a tener los médicos, la medicina, los espacios, las camas para atenderlos? Un país enfermo no puede surgir.

Los reclamos más comunes de la población panameña son desabastecimiento de medicamentos y quejas por la atención, ¿cómo incidiría la integración en estos temas?

Esto nos va a ayudar a nosotros indudablemente a tener un mejor abastecimiento. ¿Qué sucede? No sabemos cuántos diabéticos tenemos en Guararé, y si los tenemos, la cantidad que se atienden. No llevamos el control de esto. No sabemos cuántas medicinas para diabéticos necesitamos. Ahora vamos a poder hacer el cálculo exacto en ese sentido. Estamos viendo que uno de los grandes problemas de abastecimiento ha sido la logística. No se ha tenido una logística, y esto ha pasado desde hace 40 años. Quedan los medicamentos en el depósito y no los tiene el centro de salud o la policlínica. Tenemos el tema de los dos millones y medio en medicamentos vencidos durante la pasada administración. Nos sucede desde hace mucho tiempo. La policlínica X tiene un exceso de medicamento y la policlínica Y no tiene.

¿Qué mensaje le envía a la población?

Desde hace muchos años, con el concepto de asegurado y no asegurado, nos hemos discriminado los panameños. Somos cuatro millones y medio de panameños. Eso es lo que tenemos que entender. No es asegurado o no asegurado. En todas las familias panameñas tenemos asegurados y no asegurados viviendo. El no asegurado puede ser mi primo, mi hermana, mi tía, o sea, mi familia. No lo veamos como un objeto más. Si no se integra, el sistema de atención de salud seguirá fracasando. Tenemos la experiencia de 53 años para aprender de eso. Y tenemos que ser eficientes. La atención de salud es costosa, si no somos eficientes, quebramos. ¿Qué quiere decir quebrar? En la empresa privada sería un cierre, en la empresa pública sería aumentar los impuestos y no tener un país sano para progresar.