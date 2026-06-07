‘Si no se integra, el sistema de atención de salud seguirá fracasando’

Los avances no los podemos medir por porcentaje, pero creo que un gran avance ha sido ya tener una persona encargada de la integración de Herrera y Los Santos. Encontramos un centro de salud que tenía una farmacia con dos ventanillas de asegurado y no asegurado. Eso se resolvió. En Guararé tenemos una instalación de la CSS y a 160 metros, 1 minuto 50 segundos caminado, está la del Minsa. Entonces ya unimos estas dos. El Hospital Nelson Collado tiene el servicio de la resonancia magnética, no se le está dando a los no asegurados. Ya tenemos un convenio y ahora se va a dar. Vamos a tener más rapidez en ese asunto.