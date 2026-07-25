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Ifarhu distribuirá tarjetas del Pase-U en Veraguas: conozca las fechas de entrega

El Ifarhu recuerda requisitos para retirar las tarjetas del Pase-U en Veraguas
El Ifarhu recuerda requisitos para retirar las tarjetas del Pase-U en Veraguas Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/07/2026 11:14
El Ifarhu anunció el inicio de la distribución de tarjetas del Pase-U en Veraguas, un proceso que beneficiará a 52,560 estudiantes.

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Miles de estudiantes de la provincia de Veraguas comenzarán a recibir las tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) desde el próximo 28 de julio, cuando el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ponga en marcha la jornada de distribución en la región.

La entidad informó que durante el operativo se entregarán 33,945 tarjetas, beneficiando a 52,560 estudiantes de distintos centros educativos. El desembolso destinado para este proceso asciende a B/. 5,847,930.00.

Los acudientes también deberán realizar la validación de la aplicación Punch by Caja de Ahorros, herramienta que facilita el uso de la tarjeta para el cobro del beneficio. Para agilizar la atención, el Ifarhu recomendó descargar la aplicación antes de acudir al punto de entrega.

Soná entregará tarjetas del PASE-U del 5 al 8 de agosto

El retiro de las tarjetas se realizará de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., y será necesario presentar la cédula de identidad personal vigente del acudiente. El calendario con las fechas y los centros de distribución podrá consultarse a través de los canales oficiales de la institución.

En el caso del distrito de Soná, la entrega de tarjetas se efectuará del 5 al 8 de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido para la provincia.

El Ifarhu reiteró el llamado a los acudientes para que verifiquen con anticipación el día asignado a cada centro educativo y asistan con la documentación correspondiente, con el propósito de que la entrega se desarrolle de forma ordenada y sin contratiempos.

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