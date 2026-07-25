Ifarhu distribuirá tarjetas del Pase-U en Veraguas: conozca las fechas de entrega

Miles de estudiantes de la provincia de Veraguas comenzarán a recibir las tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) desde el próximo 28 de julio, cuando el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ponga en marcha la jornada de distribución en la región.

La entidad informó que durante el operativo se entregarán 33,945 tarjetas, beneficiando a 52,560 estudiantes de distintos centros educativos. El desembolso destinado para este proceso asciende a B/. 5,847,930.00.

Los acudientes también deberán realizar la validación de la aplicación Punch by Caja de Ahorros, herramienta que facilita el uso de la tarjeta para el cobro del beneficio. Para agilizar la atención, el Ifarhu recomendó descargar la aplicación antes de acudir al punto de entrega.