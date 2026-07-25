Ifarhu distribuirá tarjetas del Pase-U en Veraguas: conozca las fechas de entrega

El retiro de las tarjetas se realizará de <b>7:00 a.m. a 12:00 p.m.</b>, y será necesario presentar la cédula de identidad personal vigente del acudiente. El calendario con las fechas y los centros de distribución podrá consultarse a través de los canales oficiales de la institución.En el caso del distrito de <b>Soná</b>, la entrega de tarjetas se efectuará del <b>5 al 8 de agosto</b>, de acuerdo con el cronograma establecido para la provincia.El Ifarhu reiteró el llamado a los acudientes para que verifiquen con anticipación el día asignado a cada centro educativo y asistan con la documentación correspondiente, con el propósito de que la entrega se desarrolle de forma ordenada y sin contratiempos.