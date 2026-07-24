Al menos 20 panameños y un fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania

Videos y testimonios de panameños involucrados en una guerra ajena, librada entre Rusia y Ucrania y a miles de kilómetros de su país, circulan ampliamente en las redes sociales. Mientras tanto, el Gobierno ya confirmó la primera víctima fatal y reportó que al menos 20 nacionales sucumbieron a la falsa promesa de una vida mejor y decidieron enrolarse en el conflicto. El cuerpo del primer panameño fallecido en este conflicto está siendo repatriado, informó a La Estrella de Panamá el vicecanciller de la República, Carlos Arturo Hoyos. “Estamos comprometidos con brindar atención y apoyar en todo lo posible a los panameños que se encuentran en el extranjero, especialmente cuando atraviesan una situación de vulnerabilidad”, afirmó Hoyos, quien pidió a sus connacionales no dejarse seducir por este tipo de ofertas. Según la cancillería panameña es complejo detectar esta situación porque se dan “fuera de cualquier oficialidad”. Hasta el momento se conoce de 17 panameños que han solicitado trámites de ayuda a Rusia, mientras que hay otros tres gestionando lo mismo del lado de Ucrania.

Las promesas

Teresa, nombre ficticio, se encuentra aterrada por lo que pudiera pasarle a su hijo, un joven oriundo de la provincia de Chiriquí quien con tan solo 18 años partió desde la semana pasada a Rusia. Envuelta en la incertidumbre, comentó a este diario que los reclutadores fueron panameños, de un barrio popular de la capital, aunque prefiere reservarse más datos por la seguridad de su hijo. El trato que le ofrecieron fue un bono de $17,000 al firmar el contrato más otros $4,000 mensuales además de solventar el pago de sus gastos de viaje. En estos momentos su hijo está en entrenamiento militar y del idioma, según le ha contado a Teresa, quien le ha pedido, de manera infructuosa, que retorne. “Él me dice: mamá, yo me voy porque no hay empleo” recuerda Teresa que su hijo le dijo. Ahora, ya en tierras rusas, le suplicó que se devolviera y que no firmara el contrato pero su hijo le comentó que “ya no hay vuelta atrás, el que pisa Rusia no puede regresar, no vuelve”. Al igual que el hijo de Teresa, otros jóvenes de distintas partes del país marcharon hacia el viejo continente atraídos por el dinero, pero se han visto involucrados en un conflicto bélico que no está en sus ADN. Viajaron engañados, bajo la promesa de que conseguirían una plaza laboral como operarios de maquinaria pesada. En este sentido, el Ministerio Público mantiene dos investigaciones a raíz de denuncias relacionadas con panameños que habrían viajado al exterior posterior a recibir ofertas de trabajo, en el contexto de este conflicto internacional, cita un comunicado de la institución.

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