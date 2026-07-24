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Al menos 20 panameños y un fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania

Al menos 20 panameños y un fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania
Por
Mary Triny Zea
  • 25/07/2026 00:00
El Ministerio Público investiga dos denuncias relacionadas con panameños que habrían viajado tras recibir supuestas ofertas laborales vinculadas al conflicto. El Gobierno gestiona la repatriación de los restos del primer fallecido

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Videos y testimonios de panameños involucrados en una guerra ajena, librada entre Rusia y Ucrania y a miles de kilómetros de su país, circulan ampliamente en las redes sociales. Mientras tanto, el Gobierno ya confirmó la primera víctima fatal y reportó que al menos 20 nacionales sucumbieron a la falsa promesa de una vida mejor y decidieron enrolarse en el conflicto.

El cuerpo del primer panameño fallecido en este conflicto está siendo repatriado, informó a La Estrella de Panamá el vicecanciller de la República, Carlos Arturo Hoyos.

“Estamos comprometidos con brindar atención y apoyar en todo lo posible a los panameños que se encuentran en el extranjero, especialmente cuando atraviesan una situación de vulnerabilidad”, afirmó Hoyos, quien pidió a sus connacionales no dejarse seducir por este tipo de ofertas.

Según la cancillería panameña es complejo detectar esta situación porque se dan “fuera de cualquier oficialidad”.

Hasta el momento se conoce de 17 panameños que han solicitado trámites de ayuda a Rusia, mientras que hay otros tres gestionando lo mismo del lado de Ucrania.

Las promesas

Teresa, nombre ficticio, se encuentra aterrada por lo que pudiera pasarle a su hijo, un joven oriundo de la provincia de Chiriquí quien con tan solo 18 años partió desde la semana pasada a Rusia.

Envuelta en la incertidumbre, comentó a este diario que los reclutadores fueron panameños, de un barrio popular de la capital, aunque prefiere reservarse más datos por la seguridad de su hijo.

El trato que le ofrecieron fue un bono de $17,000 al firmar el contrato más otros $4,000 mensuales además de solventar el pago de sus gastos de viaje.

En estos momentos su hijo está en entrenamiento militar y del idioma, según le ha contado a Teresa, quien le ha pedido, de manera infructuosa, que retorne.

“Él me dice: mamá, yo me voy porque no hay empleo” recuerda Teresa que su hijo le dijo. Ahora, ya en tierras rusas, le suplicó que se devolviera y que no firmara el contrato pero su hijo le comentó que “ya no hay vuelta atrás, el que pisa Rusia no puede regresar, no vuelve”.

Al igual que el hijo de Teresa, otros jóvenes de distintas partes del país marcharon hacia el viejo continente atraídos por el dinero, pero se han visto involucrados en un conflicto bélico que no está en sus ADN. Viajaron engañados, bajo la promesa de que conseguirían una plaza laboral como operarios de maquinaria pesada.

En este sentido, el Ministerio Público mantiene dos investigaciones a raíz de denuncias relacionadas con panameños que habrían viajado al exterior posterior a recibir ofertas de trabajo, en el contexto de este conflicto internacional, cita un comunicado de la institución.

Red de trata de personas

Para Oriel Óscar Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) esta situación se trata de un posible caso de trata de personas, por lo que instó al gobierno a pronunciarse, aún cuando se trate de una decisión privada de cada ciudadano.

“Lo más grave es la falta de información, la incertidumbre, a los muchachos los enredan con ofrecimientos pero se les lleva a su muerte. Son hombrecitos verdes sin ningún parche [en el uniforme], se convierten en carne de cañon y no van a recibir ingresos si mueren”, dijo Ortega a La Estrella de Panamá.

Esta situación no era nueva, comentó el experto con más de 30 años en servicio para temas de seguridad del Estado y quien lidero la Fuerza Aguila de los estamentos de seguridad.

Se trata de un “ejército proxi” en el que un Estado contrata a una empresa que recluta y evita las consecuencias políticas y sociales.

Ha ocurrido con la guerra de Crimea, Afganistán y otras. Sin embargo, advierte que en esta ocasión están participando más compatriotas, entre estos unos 10 agentes del Senafront y decenas de miembros de la Policía Nacional. Así como también personas sin ningún entrenamiento.

“El Estado debe recurrir a las organismos multilaterales como Naciones Unidas, porque hay más víctimas que beneficiados”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública informó que los desplazamientos no contaron con ningún aval gubernamental.

La Decana contactó a la Embajada de Rusia para conocer su versión sobre los casos de panameños presuntamente reclutados. La sede diplomática en Panamá respondió que prepara un artículo sobre el tema, que será publicado la próxima semana, en el que dará su versión de los hechos. Asimismo, se contactó a la Embajada de Ucrania, hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Con información de Adriana Berna.

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