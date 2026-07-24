PRD activa la hoja de ruta hacia su renovación

El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobó este miércoles convocar al Directorio Nacional para enero de 2027, instancia que definirá la fecha exacta del XII Congreso Nacional Ordinario, con el que la colectividad torrijista buscará renovar su dirigencia tras la debacle electoral de 2024.

Con esta decisión, el PRD activa formalmente el cronograma hacia su próximo Congreso, un proceso que el propio partido describe como “una nueva etapa de organización y renovación”. “El proceso está en marcha. Nos organizamos, nos renovamos y avanzamos”, señaló la colectividad tras la aprobación.

Tras la aprobación, la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, salió hoy al paso de quienes dudaban del cumplimiento del proceso de renovación. “De la teoría a la práctica. Para aquellos que tenían dudas de que no iba a haber congreso, sí vamos a tener congreso el próximo año”, afirmó con contundencia.

Herrera fue enfática al detallar el alcance de la renovación interna: “Vamos a renovar totalmente el partido desde sus bases: Comité Ejecutivo Nacional, delegados de mujeres, delegados de juventud, las juntas directivas y los directores nacionales.” La dirigente también lanzó un mensaje de apertura hacia la militancia: “Las puertas del PRD están abiertas para todos nuestros compañeros, no tengan dudas.”

Sobre el mecanismo formal del proceso, explicó: “Se acaba de convocar al Directorio Nacional en enero del 2027. ¿Para qué? Para que él llame al Congreso Nacional.” Y remató con un llamado a la responsabilidad histórica del partido: “Este partido tiene la responsabilidad de entregar un partido organizado a las nuevas generaciones.”

El camino hacia este Congreso no es nuevo. Ya en octubre de 2024, apenas meses después de la histórica derrota electoral del partido, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) puso sus cargos a disposición del Directorio Nacional, marcando el inicio formal del proceso de reorganización interna.

Aquel CEN transitorio quedó encargado de organizar la renovación de todas las estructuras partidarias, conforme a lo establecido en el estatuto, de cara a un Congreso Ordinario proyectado para 2027.

La necesidad de una refundación surgió de un resultado electoral adverso. El PRD, que llevó como candidato presidencial a José Gabriel Carrizo en los comicios de mayo de 2024, sufrió una derrota contundente al quedar en sexto lugar con apenas el 5,9% de los votos, mientras José Raúl Mulino se alzaba con la Presidencia. Ese resultado provocó la renuncia de cinco de los diez integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

Lo que viene: Directorio en enero, Congreso en 2027

Herrera adelantó hoy que el Directorio Nacional de enero de 2027 definirá la hoja de ruta política y electoral, con miras a un Congreso Nacional que renovará a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional por un período de cinco años. Ese Congreso, según trascendió en declaraciones anteriores de la secretaria general recogidas por La Estrella de Panamá, también contemplará la renovación de delegados, directores y presidentes de área del partido.

Como parte de esta primera fase, el PRD deberá escoger a unos 4.200 delegados, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a la nueva cúpula partidaria en el Congreso.

El proceso de renovación llega en un momento en que la colectividad enfrenta una notable pérdida de respaldo. El PRD pasó de 641,292 inscritos en julio de 2024 a 550,467 al 16 de julio de 2026, según el informe más reciente de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral.

La diferencia representa una reducción de 90,825 afiliados, equivalente a aproximadamente 14.2% de la base que registraba en julio de 2024 — la sangría que Herrera y la nueva dirigencia deberán revertir de cara al Congreso de 2027 y a las elecciones de 2029.