Ifarhu inicia el pago digital del PASE-U en Herrera: fechas y requisitos

Durante la jornada, personal del Ifarhu y de Caja de Ahorros verificará la información de los estudiantes y sus acudientes para habilitar el pago en la aplicación. Para completar el proceso, los acudientes deberán presentar únicamente su cédula de identidad personal física y vigente.Aquellos que no cuenten con un dispositivo móvil compatible con la aplicación podrán solicitar una tarjeta física, con la que tendrán acceso al beneficio y podrán realizar compras en los comercios afiliados.Según el Ifarhu, una vez concluida la validación, los fondos estarán disponibles de inmediato, eliminando la necesidad de regresar posteriormente para retirar un cheque y reduciendo los tiempos de espera.La institución recordó que el calendario de atención y los centros habilitados para este proceso ya se encuentran disponibles en su página web oficial. Además, informó que las próximas jornadas para activar el pago digital del PASE-U en otras provincias serán anunciadas a través de sus canales oficiales.