Ifarhu inicia el pago digital del PASE-U en Herrera: fechas y requisitos

La entidad explicó que esta modalidad busca agilizar la entrega del beneficio y dejar atrás las largas filas para el cobro, permitiendo que los acudientes reciban los fondos de manera digital, rápida y segura desde sus teléfonos celulares.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del 14 al 18 de julio realizará la primera jornada de pago del PASE-U mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y tarjetas físicas para 17,830 estudiantes de la provincia de Herrera .

El Ifarhu explica el proceso de validación

Durante la jornada, personal del Ifarhu y de Caja de Ahorros verificará la información de los estudiantes y sus acudientes para habilitar el pago en la aplicación. Para completar el proceso, los acudientes deberán presentar únicamente su cédula de identidad personal física y vigente.

Aquellos que no cuenten con un dispositivo móvil compatible con la aplicación podrán solicitar una tarjeta física, con la que tendrán acceso al beneficio y podrán realizar compras en los comercios afiliados.

Según el Ifarhu, una vez concluida la validación, los fondos estarán disponibles de inmediato, eliminando la necesidad de regresar posteriormente para retirar un cheque y reduciendo los tiempos de espera.

La institución recordó que el calendario de atención y los centros habilitados para este proceso ya se encuentran disponibles en su página web oficial.

Además, informó que las próximas jornadas para activar el pago digital del PASE-U en otras provincias serán anunciadas a través de sus canales oficiales.