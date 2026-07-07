Lo que necesitas para retirar tu tarjeta del Pase-U y activar la app Punch

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este martes 7 de julio la entrega de tarjetas Mastercard a estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Los Santos.

La distribución, que se realizará hasta el 11 de julio, forma parte de la implementación del nuevo sistema de pago del programa mediante la aplicación Punch, de la Caja de Ahorros, y el uso de tarjetas Mastercard.

El Ifarhu informó que los acudientes deberán presentar su cédula de identidad personal física y vigente para retirar la tarjeta. Quienes se identifiquen con pasaporte no podrán hacerlo en esta etapa y deberán esperar una próxima jornada de entrega que será anunciada por la institución.