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Información útil

Lo que necesitas para retirar tu tarjeta del Pase-U y activar la app Punch

Todo lo que debes saber para descargar la app y recibir tu tarjeta
Todo lo que debes saber para descargar la app y recibir tu tarjeta Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/07/2026 13:02
Como parte de la modernización del Pase-U, el Ifarhu puso en marcha la entrega de tarjetas Mastercard en la provincia de Los Santos.

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este martes 7 de julio la entrega de tarjetas Mastercard a estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Los Santos.

La distribución, que se realizará hasta el 11 de julio, forma parte de la implementación del nuevo sistema de pago del programa mediante la aplicación Punch, de la Caja de Ahorros, y el uso de tarjetas Mastercard.

El Ifarhu informó que los acudientes deberán presentar su cédula de identidad personal física y vigente para retirar la tarjeta. Quienes se identifiquen con pasaporte no podrán hacerlo en esta etapa y deberán esperar una próxima jornada de entrega que será anunciada por la institución.

Pasos para descargar la aplicación Punch del Ifarhu

Para realizar el registro, los usuarios deben seguir estos pasos:

Descargar la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde Play Store (Android) o App Store (iOS).

Completar el registro seleccionando el país de residencia e ingresando un correo electrónico y un número de teléfono celular.

Con este nuevo mecanismo, el Ifarhu busca agilizar la entrega de los beneficios del PASE-U y avanzar en la digitalización del sistema de pagos destinado a los estudiantes beneficiarios.

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