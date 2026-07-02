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Entrega de tarjetas del Ifarhu comienza la próxima semana, según director general

Tarjetas electrónicas del IFARHU: entrega inicia la próxima semana
Tarjetas electrónicas del IFARHU: entrega inicia la próxima semana Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/07/2026 14:10
Más de un millón de cheques serán reemplazados por tarjetas electrónicas en el nuevo sistema del Ifarhu.

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El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó en una entrevista a TVN Noticias que la institución dejará de utilizar más de un millón de cheques trimestrales como parte de su proceso de modernización. En su lugar, implementará un sistema de 500 mil tarjetas electrónicas, desarrollado en coordinación con la Caja de Ahorros.

Godoy explicó que, en el caso de las tarjetas del programa PASE-U, estas serán entregadas directamente a los acudientes de los estudiantes beneficiarios. El proceso contará con el acompañamiento de la Caja de Ahorros para garantizar que las tarjetas sean recibidas únicamente por las personas autorizadas y evitar que permanezcan almacenadas en las oficinas de la institución.

La distribución de las nuevas tarjetas iniciará la próxima semana en la provincia de Los Santos y posteriormente se extenderá de forma gradual al resto del país.

Como parte de la transformación tecnológica, el funcionario también anunció que el Ifarhu desarrolla una aplicación digital que permitirá a los estudiantes consultar información sobre sus beneficios y realizar diferentes gestiones de manera más rápida y sencilla.

De acuerdo con Godoy, estas medidas buscan fortalecer los mecanismos de control, reducir los riesgos asociados a la pérdida de cheques y tarjetas, y garantizar que los beneficios lleguen de forma más segura, eficiente y transparente a los estudiantes que cumplen con los requisitos de los programas de la institución.

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