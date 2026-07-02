Entrega de tarjetas del Ifarhu comienza la próxima semana, según director general

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó en una entrevista a TVN Noticias que la institución dejará de utilizar más de un millón de cheques trimestrales como parte de su proceso de modernización. En su lugar, implementará un sistema de 500 mil tarjetas electrónicas, desarrollado en coordinación con la Caja de Ahorros.

Godoy explicó que, en el caso de las tarjetas del programa PASE-U, estas serán entregadas directamente a los acudientes de los estudiantes beneficiarios. El proceso contará con el acompañamiento de la Caja de Ahorros para garantizar que las tarjetas sean recibidas únicamente por las personas autorizadas y evitar que permanezcan almacenadas en las oficinas de la institución.