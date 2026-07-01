Ifarhu fija plazo hasta el 15 de julio para entrega de boletines

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó a la población estudiantil que tienen hasta el 15 de julio para entregar el boletín de calificaciones correspondiente al primer trimestre de 2026.

La medida aplica para estudiantes con becas vigentes, así como para los preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

La entidad precisó que el trámite debe realizarse en la sede regional del Ifarhu correspondiente, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El instituto advirtió que la no entrega de estos documentos puede constituir causal de cancelación del beneficio, por lo que exhortó a estudiantes y acudientes a cumplir con el requisito dentro del plazo establecido.