  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Ifarhu fija plazo hasta el 15 de julio para entrega de boletines

Estudiantes con beca del Ifarhu deben entregar boletín antes del 15 de julio
Estudiantes con beca del Ifarhu deben entregar boletín antes del 15 de julio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 12:08
El Ifarhu mantiene abierto el plazo hasta el 15 de julio para la entrega de boletines del primer trimestre de 2026.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó a la población estudiantil que tienen hasta el 15 de julio para entregar el boletín de calificaciones correspondiente al primer trimestre de 2026.

La medida aplica para estudiantes con becas vigentes, así como para los preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

La entidad precisó que el trámite debe realizarse en la sede regional del Ifarhu correspondiente, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El instituto advirtió que la no entrega de estos documentos puede constituir causal de cancelación del beneficio, por lo que exhortó a estudiantes y acudientes a cumplir con el requisito dentro del plazo establecido.

Beneficiarios del Ifarhu recibirán tarjetas débito Mastercard sin retiros en efectivo

El Ifarhu confirmó que, a través de un convenio con la Caja de Ahorros, se pondrá en marcha un plan piloto para la entrega de 500 mil tarjetas débito destinadas a beneficiarios de los programas Pase-U, Concurso General de Becas y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

La iniciativa forma parte de un proceso de modernización institucional y busca reforzar el control en el uso de los fondos educativos.

En lugar de los mecanismos actuales, la institución utilizará una tarjeta débito Mastercard emitida por la Caja de Ahorros, la cual no permitirá retiros en efectivo, lo que representa un cambio significativo en la forma de distribución de los beneficios.

De acuerdo con el Ifarhu, el objetivo principal de esta medida es garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente en gastos relacionados con la educación y necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte.

La entidad señaló que esta modalidad también permitirá fortalecer la trazabilidad y el seguimiento del uso de los recursos.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo