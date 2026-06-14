¡Atención estudiantes! Ifarhu advierte que podrían perder su beca si no entregan este documento

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los estudiantes con becas vigentes y los preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 deberán entregar el boletín correspondiente al primer trimestre de 2026 entre el 15 de junio y el 15 de julio.

La entidad precisó que el trámite deberá realizarse en la sede regional del Ifarhu correspondiente, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La medida aplica para estudiantes de primaria, premedia y media que participaron en el proceso de entrega de documentos durante los meses de abril y mayo de este año como parte del concurso de becas y apoyos económicos.

Asimismo, el Ifarhu indicó que los estudiantes con becas vigentes que no entregaron el boletín final de 2025 en la fecha establecida durante enero de 2026 podrán presentarlo dentro de este mismo período.

La institución advirtió que la no entrega de estos documentos constituye una causal de cancelación del beneficio, por lo que exhortó a estudiantes y acudientes a cumplir con este requisito dentro del plazo establecido.