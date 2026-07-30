Mides sufre mayor corte de presupuesto, mientras aumenta Minsa y Meduca

El proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2027 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional revela recortes a instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Fiscalía Electoral y la Defensoría del Pueblo; mientras que entidades como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad (Minseg), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca) recibirían un aumento de ser aprobado el proyecto del Ejecutivo. Las cifras evidencian un redireccionamiento de los recursos y las prioridades en las finanzas públicas. En subsidios y programas de apoyo económico se destinan 3,400 millones de dólares, de los cuales alrededor de l ,496 millones corresponden a aportes del Gobierno Central a los programas administrados por la Caja de Seguro Social. Paralelamente, el presupuesto del Mides se recorta en 19.6%, o 46.8 millones de dólares, en comparación con el del 2026 publicado en Gaceta Oficial. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, tendrá 2.4 millones de dólares más para inversión y funcionamiento. El despacho de la Primera Dama también tendría cerca de 1 millón de dólares más en presupuesto. En total, el Ministerio de la Presidencia contará con 246.4 millones de dólares, unos 34 millones de dólares más que en 2026. Por otra parte, entre las instituciones que sufrirían recortes en caso de ser aprobado el proyecto del MEF está el Ministerio de Relaciones Exteriores con un recorte de 7.5 millones de dólares (9.3% menos que el anterior); el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) con 1.2 millones menos; la Fiscalía Electoral con 1 millón de recorte; y la Defensoría del Pueblo con 490 mil dólares menos de presupuesto. En el caso de la Asamblea Nacional, el MEF propone recortar su presupuesto en 1.7 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto debe primero ser aprobado por la Comisión de Presupuesto de la propia Asamblea.

Incrementos

No todo fueron recortes. El top 3 de aumentos propuestos lo encabeza el Minsa con 340.9 millones de dólares, le sigue el Meduca con 272.7 millones, y el Ministerio de Gobierno (Mingob) con 186.7 millones. En el caso del Minsa, 652.8 millones de dólares del presupuesto de 2027 serán para inversión. De ese total, 202.4 millones serán para construcción y mejoras de instalaciones de salud, mientras que 172 millones serán para salud ambiental. En cuanto al funcionamiento, 627.5 millones de dólares fueron asignados para salud pública y 414.7 millones para la provisión de atención. Respecto al Meduca, en 2027 manejará 5,132.4 millones de dólares de presupuesto en 2027, un 5.6% más que en 2026. Más de 3 mil millones de dólares de ese total fue asignado para funcionamiento, mientras que 1,993.6 millones de dólares se encuentran en inversión. El principal renglón de inversión es la construcción y rehabilitación de escuelas con 1,188.4 millones de dólares. Para el “fortalecimiento de tecnología educativa” se asignan 96.4 millones de dólares. Este renglón específico son 64.1 millones de dólares más que el presupuesto de 2026. Para el Ministerio de Gobierno se asignan muchos más fondos dirigidos al sistema penitenciario. Los servicios penitenciarios y custodia de menores tendrían 90.1 millones de dólares en 2027, unos 29 millones de dólares más que 2026. Para la construcción, mejoramiento y estudios de infraestructura se asignan 37.1 millones de dólares, casi el doble de los 17.1 millones destinados este año. Porcentualmente, el mayor incremento presupuestario lo recibirá el Ministerio de Cultura, que dobla su presupuesto del 2026con un incremento de 166.6 millones de dólares. El principal renglón que recibe aumentos es el de Preservación del Patrimonio Histórico, que pasa de 83.9 millones de dólares en 2026 a 183.3 millones de dólares en 2027. Para el sector agropecuario también se asignan mayores recursos. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aumenta 116.5 millones de dólares pasando de 238.5 millones a 355.1 millones de dólares. Del total del presupuesto del MIDA para 2027, unos 219.7 millones de dólares serán para inversión. En materia de Seguridad, el Minseg tendrá 116.5 millones de dólares más de presupuesto. Contará con mil millones de dólares para funcionamiento y 1,101.5 millones para inversión. Para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se destinaron 1,249.5 millones de dólares en 2027, un aumento de 64.4 millones de dólares más que en 2026. Más de mil millones del total del presupuesto del MOP es asignado a inversión, abarcando el mantenimiento y rehabilitación vial ($370.4 millones); la construcción y rehabilitación de puentes ($330.7 millones); y la construcción y mejora de avenidas y calles ($160.5 millones).

Argumento oficial