Mides sufre mayor corte de presupuesto, mientras aumenta Minsa y Meduca

No todo fueron recortes. El top 3 de aumentos propuestos lo encabeza el Minsa con 340.9 millones de dólares, le sigue el Meduca con 272.7 millones, y el Ministerio de Gobierno (Mingob) con 186.7 millones.En el caso del Minsa, 652.8 millones de dólares del presupuesto de 2027 serán para inversión. De ese total, 202.4 millones serán para construcción y mejoras de instalaciones de salud, mientras que 172 millones serán para salud ambiental. En cuanto al funcionamiento, 627.5 millones de dólares fueron asignados para salud pública y 414.7 millones para la provisión de atención.Respecto al Meduca, en 2027 manejará 5,132.4 millones de dólares de presupuesto en 2027, un 5.6% más que en 2026. Más de 3 mil millones de dólares de ese total fue asignado para funcionamiento, mientras que 1,993.6 millones de dólares se encuentran en inversión.El principal renglón de inversión es la construcción y rehabilitación de escuelas con 1,188.4 millones de dólares. Para el 'fortalecimiento de tecnología educativa' se asignan 96.4 millones de dólares. Este renglón específico son 64.1 millones de dólares más que el presupuesto de 2026.Para el Ministerio de Gobierno se asignan muchos más fondos dirigidos al sistema penitenciario. Los servicios penitenciarios y custodia de menores tendrían 90.1 millones de dólares en 2027, unos 29 millones de dólares más que 2026. Para la construcción, mejoramiento y estudios de infraestructura se asignan 37.1 millones de dólares, casi el doble de los 17.1 millones destinados este año.Porcentualmente, el mayor incremento presupuestario lo recibirá el Ministerio de Cultura, que dobla su presupuesto del 2026con un incremento de 166.6 millones de dólares. El principal renglón que recibe aumentos es el de Preservación del Patrimonio Histórico, que pasa de 83.9 millones de dólares en 2026 a 183.3 millones de dólares en 2027. Para el sector agropecuario también se asignan mayores recursos. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aumenta 116.5 millones de dólares pasando de 238.5 millones a 355.1 millones de dólares. Del total del presupuesto del MIDA para 2027, unos 219.7 millones de dólares serán para inversión.En materia de Seguridad, el Minseg tendrá 116.5 millones de dólares más de presupuesto. Contará con mil millones de dólares para funcionamiento y 1,101.5 millones para inversión. Para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se destinaron 1,249.5 millones de dólares en 2027, un aumento de 64.4 millones de dólares más que en 2026. Más de mil millones del total del presupuesto del MOP es asignado a inversión, abarcando el mantenimiento y rehabilitación vial ($370.4 millones); la construcción y rehabilitación de puentes ($330.7 millones); y la construcción y mejora de avenidas y calles ($160.5 millones).