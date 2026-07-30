China reafirma apoyo a la soberanía del Canal de Panamá

El embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, reafirmó que su país respalda la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá y destacó la importancia estratégica del istmo para el comercio internacional, la logística y las inversiones. “China también ha apoyado siempre la soberanía de Panamá, incluido el tema del Canal de Panamá”, afirmó el embajador chino, Zhang Xiangyan, al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre cómo visualiza las relaciones diplomáticas entre ambos países durante su gestión al frente de la Embajada china en Panamá. El diplomático resaltó que la ubicación geográfica de Panamá constituye una ventaja estratégica dentro de Centroamérica y América Latina, y que esta condición ha convertido al país en un punto de interés para empresas internacionales. “Panamá goza de una ubicación geográfica privilegiada en Centroamérica y América Latina. Por ello, muchas empresas chinas consideran a Panamá un destino estratégico para invertir y desarrollar sus negocios”, señaló. Zhang Xiangyan destacó la presencia de empresas chinas en el país y el papel de Panamá como plataforma regional para las operaciones comerciales. “Muchas empresas chinas han establecido en Panamá sus sedes regionales para América Latina. China es el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo mayor usuario del Canal de Panamá”, manifestó el diplomático. El embajador también hizo un llamado a mantener un ambiente de inversión y comercio “justo y amigable” en Panamá, al considerar que estas condiciones fortalecerán la posición del país como un centro regional para los negocios y las finanzas. Asimismo, recordó que los vínculos económicos entre ambos países han registrado un crecimiento desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017. “Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hace nueve años, el intercambio comercial bilateral se ha duplicado”, indicó.

China destaca su aporte al crecimiento mundial

Zhang Xiangyan también se refirió al papel de China en la economía internacional y afirmó que el desarrollo de su país ha generado efectos positivos para el crecimiento global. “China, a través de su propio desarrollo económico y social, ha aportado un importante impulso y un factor de estabilidad para el desarrollo mundial”, expresó. El diplomático agregó que el crecimiento económico chino mantiene una contribución significativa al dinamismo de la economía mundial. “El desarrollo de China ha contribuido con más del 30 % al crecimiento de la economía mundial”, afirmó. En ese sentido, señaló que China y Panamá cuentan con condiciones para continuar ampliando la cooperación en diferentes sectores. “Consideramos que China y Panamá no solo cuentan con una sólida base para seguir profundizando la cooperación práctica en diversos ámbitos, en beneficio de los pueblos de ambos países, sino que también tenemos razones suficientes y las condiciones necesarias para continuar impulsando esa cooperación”, manifestó.

El acuerdo marítimo como contexto de la relación bilateral

Las declaraciones del embajador de China en Panamá son las primeras que ofrece públicamente luego del consenso alcanzado entre ambos países para avanzar en la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral, tras las negociaciones desarrolladas en Pekín entre el 16 y el 17 de julio de 2026. El entendimiento se produjo después de un periodo de tensión entre ambos países marcado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings de Hong Kong, y anuló las concesiones para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá. La controversia también estuvo acompañada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la influencia china alrededor del Canal de Panamá y planteó la necesidad de recuperar una mayor participación estadounidense sobre la vía interoceánica. A este escenario se sumó la decisión de Panamá de no renovar el memorando de entendimiento relacionado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como reportes sobre un aumento en las retenciones de buques con bandera panameña en puertos asiáticos. Durante las conversaciones en Pekín, delegaciones de Panamá y China alcanzaron un consenso sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá. La Cancillería panameña informó que “ambas partes procederán con los trámites de renovación”. El convenio, firmado en 2017 y renovado en 2021, establece condiciones de Nación Más Favorecida para los buques de bandera panameña en puertos chinos, incluyendo beneficios relacionados con tarifas portuarias y facilidades operativas.

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