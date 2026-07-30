China reafirma apoyo a la soberanía del Canal de Panamá

El embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, reafirmó que su país respalda la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá y destacó la importancia estratégica del istmo para el comercio internacional, la logística y las inversiones.'China también ha apoyado siempre la soberanía de Panamá, incluido el tema del Canal de Panamá', afirmó el embajador chino, Zhang Xiangyan, al ser consultado por<b> La Estrella de Panamá</b> sobre cómo visualiza las relaciones diplomáticas entre ambos países durante su gestión al frente de la Embajada china en Panamá.El diplomático resaltó que la ubicación geográfica de Panamá constituye una ventaja estratégica dentro de Centroamérica y América Latina, y que esta condición ha convertido al país en un punto de interés para empresas internacionales.'Panamá goza de una ubicación geográfica privilegiada en Centroamérica y América Latina. Por ello, muchas empresas chinas consideran a Panamá un destino estratégico para invertir y desarrollar sus negocios', señaló.Zhang Xiangyan destacó la presencia de empresas chinas en el país y el papel de Panamá como plataforma regional para las operaciones comerciales. 'Muchas empresas chinas han establecido en Panamá sus sedes regionales para América Latina. China es el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo mayor usuario del Canal de Panamá', manifestó el diplomático.El embajador también hizo un llamado a mantener un ambiente de inversión y comercio 'justo y amigable' en Panamá, al considerar que estas condiciones fortalecerán la posición del país como un centro regional para los negocios y las finanzas.Asimismo, recordó que los vínculos económicos entre ambos países han registrado un crecimiento desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017.'Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hace nueve años, el intercambio comercial bilateral se ha duplicado', indicó.