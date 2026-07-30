Quince empresas miran el contrato de $270 millones del teleférico

Quince empresas y grupos empresariales mostraron su interés en la nueva licitación para construir el Teleférico de Panamá y San Miguelito, un proyecto con precio de referencia de $270 millones que el Gobierno rediseñó después de que el primer proceso quedara desierto por dificultades para conseguir financiamiento.

En la reunión previa y de homologación participaron Nippon Koei LAC, Assa Compañía de Seguros, AZVI, POMA, CEMOSA, CAMCE, Sofratesa de Panamá, Doppelmayr, Deloitte, Briher e ITAS.

La participación en esta etapa no significa que las 11 empresas ya presentaron una oferta económica. Se trata de interesados que participaron en la fase de consultas, mientras que la cantidad definitiva de competidores se conocerá cuando concluya la presentación de propuestas.

El nuevo proceso tiene como antecedente una primera licitación que terminó sin ofertas el 28 de mayo de 2026. En esa convocatoria llegaron a la precalificación dos consorcios: el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, conformado por Cointer Concesiones S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.

Ninguno presentó propuesta. Según el Metro de Panamá, los consorcios no lograron asegurar el financiamiento requerido bajo el esquema de concesión.

Ahora, Sofratesa y Doppelmayr vuelven a aparecer entre los interesados en el nuevo proceso. En cambio, Prodemex y Cointer Concesiones no figuran en la lista de participantes de la reunión de homologación revisada.

El principal cambio está en el modelo financiero. Mientras el proceso anterior exigía al concesionario financiar, construir, operar y mantener el sistema, el nuevo esquema establece que el Estado asumirá directamente los compromisos de pago. Aun así, el contratista deberá presentar una estructura respaldada mediante un Crédito Comprador ante una Agencia de Crédito a la Exportación.

El Ministerio de Economía y Finanzas programó $270 millones entre 2027 y 2029 para cubrir los pagos del proyecto. La nueva estructura también contempla $40 millones para gestión predial, además de otras provisiones relacionadas con servicios públicos y variaciones de precios.

Precisamente, las condiciones del nuevo modelo generaron varias consultas de las empresas.

Sofratesa pidió 120 días hábiles adicionales para preparar las propuestas, mientras que CAMSE solicitó 60 días. Sofratesa argumentó, entre otros aspectos, el tiempo requerido para legalizar, apostillar y traducir documentos provenientes del extranjero. También pidió aclaraciones sobre diferencias entre planos y coordenadas relacionadas con la estación E1.

El financiamiento volvió a ocupar espacio en la homologación. Sofratesa solicitó precisiones sobre el mecanismo de pago y la estructura de Crédito Comprador. El Metro de Panamá respondió que el Estado hará frente directamente a los compromisos de pago y anunció una aclaración sobre este punto.

Doppelmayr, por su parte, preguntó si los $270 millones incluían la opción de mantenimiento. El Metro confirmó que el monto corresponde únicamente al contrato principal y que el mantenimiento no está incluido en el precio de referencia.

Los requisitos de experiencia también provocaron cuestionamientos. El pliego exige al director del proyecto 20 años de experiencia general y experiencia específica en al menos un proyecto de teleférico urbano de transporte público masivo con un valor superior a US$200 millones.

Sofratesa pidió revisar el requisito relacionado con el monto del proyecto, mientras que Doppelmayr solicitó ampliar la experiencia aceptada para incluir proyectos ferroviarios de transporte público masivo. El Metro dejó ambas solicitudes bajo análisis.

La participación de profesionales extranjeros fue otro de los temas. Sofratesa pidió claridad sobre cómo acreditar la idoneidad de especialistas provenientes de países que no cuentan con un sistema equivalente al de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. El Metro indicó que podrán presentarse documentos que acrediten la idoneidad en el país de origen, con la correspondiente documentación legalizada o apostillada.

También hubo consultas sobre la provisión de $40 millones para gestión predial. Sofratesa preguntó qué ocurriría si el costo de liberar áreas y atender ocupaciones temporales supera ese monto. El Metro informó que revisará el mecanismo para formalizar aumentos o disminuciones de las provisiones.

En el componente técnico, el Metro aclaró que el Centro de Control de Operaciones estará en la estación Cincuentenario y que el centro de control de Albrook no forma parte del proyecto. También indicó que el sistema SCADA no obliga a utilizar una plataforma específica y que podrán proponerse soluciones equivalentes si cumplen los requisitos técnicos.

El WiFi gratuito para los usuarios tampoco forma parte del alcance de la contratación.

El mantenimiento por cinco años generó nuevas preguntas. Doppelmayr solicitó flexibilidad para presentar listados referenciales de repuestos, herramientas e insumos, debido a que las necesidades pueden variar durante la operación. El Metro dejó la solicitud bajo análisis.

El proyecto contempla unos 6.6 kilómetros y seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Así, el nuevo proceso parte de un escenario diferente al primer intento: una licitación que quedó sin ofertas ahora registra 11 empresas interesadas, entre ellas dos que ya participaron en la convocatoria anterior. El Gobierno modificó la distribución del riesgo financiero, pero las empresas todavía buscan precisiones sobre plazos, financiamiento, experiencia, terrenos, mantenimiento y aspectos técnicos antes de decidir si presentan una propuesta formal.