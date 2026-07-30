La UEFA se planta ante la FIFA y pone en duda el Mundial 2030

La UEFA volvió a ser la primera en mover ficha contra la FIFA al anunciar que ninguna de sus federaciones participará en las competiciones de la primera, mientras mantenga vigente la propuesta de vender a inversores privados participaciones del Mundial y otros torneos.Fiel a las comunicaciones hechas en las últimas 48 horas, tras la publicación en prensa del proyecto de la FIFA, las 55 federaciones de la UEFA emitieron una contundente declaración, después de una reunión virtual en la tarde este martes.'Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada', anunció.La UEFA presumió de su unidad con el 'rechazo de forma unánime e inequívoca' a una propuesta que denunció haber sido 'concebida en secreto' y sin 'consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión' del fútbol.'Resulta irresponsable e indefendible. Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial', sentenció.Posteriormente, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar ayer por unanimidad la propuesta de Infantino, al tiempo que demandó<b> </b>'más transparencia y gobernanza adecuada', así como determinar cómo podrían usarse las reservas de la FIFA para aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol en la región, y recuerda al presidente de la FIFA que cualquier otro asunto discurra por los cauces correctos de gobierno según los estatutos del organismo.