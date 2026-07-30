La UEFA se planta ante la FIFA y pone en duda el Mundial 2030

Posteriormente, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar ayer por unanimidad la propuesta de Infantino, al tiempo que demandó “más transparencia y gobernanza adecuada”, así como determinar cómo podrían usarse las reservas de la FIFA para aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol en la región, y recuerda al presidente de la FIFA que cualquier otro asunto discurra por los cauces correctos de gobierno según los estatutos del organismo.

“Resulta irresponsable e indefendible. Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial”, sentenció.

La UEFA presumió de su unidad con el “rechazo de forma unánime e inequívoca” a una propuesta que denunció haber sido “concebida en secreto” y sin “consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión” del fútbol.

“Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, anunció.

Fiel a las comunicaciones hechas en las últimas 48 horas, tras la publicación en prensa del proyecto de la FIFA, las 55 federaciones de la UEFA emitieron una contundente declaración, después de una reunión virtual en la tarde este martes.

La UEFA volvió a ser la primera en mover ficha contra la FIFA al anunciar que ninguna de sus federaciones participará en las competiciones de la primera, mientras mantenga vigente la propuesta de vender a inversores privados participaciones del Mundial y otros torneos.

Dudas sobre el Mundial 2030

Barruntado desde que se desveló la idea de FIFA, el plante de la UEFA genera dudas sobre competiciones inmediatas como los mundiales femeninos sub-20 y sub-17, además del absoluto en Brasil en 2027, y aún más cuando dos federaciones europeas, España y Portugal, deben empezar a preparar junto a la FIFA la próxima Copa del Mundo que organizarán junto a Marruecos en 2030.

España debe defender en este Mundial la segunda estrella que logró el pasado día 19 en Nueva York frente a Argentina y también defiende su candidatura a albergar la final de ese Mundial. El Santiago Bernabéu de Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Hassan II de Casablanca son los estadios propuestos tanto para la final como para el partido inaugural.

Tras pronunciamiento de la UEFA, respaldado por la UE, se espera el de la CONCACAF y la Confederación Asiática, también reacias. La CONMEBOL y Oceanía (OFC) han convocado reuniones para fijar una postura. África anunció hace meses su respaldo a Gianni Infantino para su reelección en marzo de 2027 como presidente de la FIFA, cargo que ocupa desde hace diez años.

Antes de desplazarse a Marruecos para asistir al 27 aniversario de la coronación del rey Mohamed VI, Infantino se dirigió a través de un vídeo a las 211 federaciones de la FIFA para invitarlas a tomar una decisión de forma democrática.

“La decisión os pertenece. Es vuestra oportunidad de avanzar si una mayoría lo decide. Antes de elegirme podíais confiar en recibir 250.000 de dólares al año o 3 millones en un periodo de tres ciclos -12 años-. Ahora con FIFA Forward Entreprise recibiréis hasta 86 millones en el mismo periodo, un aumento de casi 2,800 % y por primera vez FIFA comercializará sus eventos”.

Sus palabras acompañaron la descripción de la idea de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), filial que planea una captación inicial de capital de hasta $4.200 millones, con una valoración de $20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.

La FIFA rechaza que el Mundial esté en venta y tampoco su gestión. Afirma que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones meciante el programa FIFA Forward ya existente, que aumentaría de $8 millones por federación en el ciclo 2023-2026 a $20 millones en el de 2027-2030.

En este programa se crearía una nueva opción, FIFA Fast Forward (FFFP), por el que cada federación accedería a $20 millones adicionales durante de 2027 a 2030. Para el ciclo 2031-2034 la partida del programa FIFA Forward será de $22 millones y para 2035-2038 de $24 millones. En total sumaría de $86 millones con ambos durante 12 años.

Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente, entre cuyos fundadores está un cuñado de la hija Donald Trump, liderara el grupo de inversores propuesto, en un proceso en el que colaborará J.P. Morgan.