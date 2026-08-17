Drewry alerta falta de transparencia en recargos navieros por el Canal de Panamá

La consultora marítima Drewry advirtió que los nuevos recargos anunciados por las líneas navieras tras la reintroducción de restricciones de calado en el Canal de Panamá generan un impacto directo en los costos de transporte y carecen de suficiente transparencia en su aplicación. El llamado se da luego que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estableció desde el 3 de septiembre del 2026 un calado máximo de 47,5 pies, frente al estándar de 50 pies. Aunque la medida no reducirá el número de tránsitos diarios, sí limita la capacidad de carga de los portacontenedores, que representan alrededor del 60% de los tránsitos mensuales por las esclusas Neopanamax. Drewry explicó que esta reducción de calado equivale a una pérdida aproximada del 5% en capacidad, aunque el impacto real depende del tipo de buque, el peso de la carga y su distribución a bordo.

Recargos y costos

En respuesta, navieras como CMA CGM anunciaron un Panama Canal Adjustment Factor de $500 por TEU, aplicable desde el 10 de septiembre a cargas provenientes del Lejano Oriente con destino a la Costa Este y el Golfo de Estados Unidos. Los embarques desde Bangladesh hacia la USEC estarán excluidos. Según Drewry, estos recargos buscan compensar la combinación de menor capacidad de carga, mayores costos por TEU transportado y posibles gastos operativos adicionales. Subraya que la situación actual difiere de las restricciones aplicadas en 2023 y 2024. En aquella ocasión, dijo, la menor disponibilidad de tránsitos elevó las tarifas de subasta para determinados buques. Ahora, la ACP ha señalado expresamente que las nuevas medidas no afectarán el número de tránsitos diarios, sino la capacidad de carga de cada buque.

Falta de claridad

No obstante, la consultora cuestionó que las compañías hayan entregado escasa información sobre qué costos específicos buscan cubrir y cómo se determina el monto aplicado. “La situación refleja un problema más amplio en el transporte marítimo de contenedores: la utilización de distintos recargos sin que siempre se detalle a los clientes su fundamento o la metodología utilizada para establecerlos”, señaló Drewry.

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