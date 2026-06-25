Ifarhu eliminará el efectivo: esta es la razón del nuevo sistema de tarjetas débito

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que, con la implementación de la entrega de <b>tarjetas débito</b> a los beneficiarios de los programas <b>Pase-U, Concurso General y Discapacidad</b>, se eliminará la entrega de dinero en efectivo, como se realizaba anteriormente mediante el sistema de tarjeta clave social del Banco Nacional.En su lugar, la institución utilizará una <b>tarjeta débito Mastercard emitida por la Caja de Ahorros</b>, <b>la cual no permitirá retiros en efectivo, </b>marcando un cambio significativo en la forma de distribución de los beneficios educativos.