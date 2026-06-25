Ifarhu eliminará el efectivo: esta es la razón del nuevo sistema de tarjetas débito

En su lugar, la institución utilizará una tarjeta débito Mastercard emitida por la Caja de Ahorros , la cual no permitirá retiros en efectivo, marcando un cambio significativo en la forma de distribución de los beneficios educativos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que, con la implementación de la entrega de tarjetas débito a los beneficiarios de los programas Pase-U, Concurso General y Discapacidad , se eliminará la entrega de dinero en efectivo, como se realizaba anteriormente mediante el sistema de tarjeta clave social del Banco Nacional.

Según explicó el Ifarhu, el principal objetivo de esta medida es garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente en gastos relacionados con la educación y necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte. De esta manera, se busca fortalecer la trazabilidad y el seguimiento del uso de los recursos.

Actualmente, el Ifarhu desembolsa más de 260 millones de dólares en concepto de pagos del programa Pase-U, por lo que este nuevo sistema apunta a mejorar el control, la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos destinados a los estudiantes.

Con esta modificación, la entidad apuesta por un modelo más digitalizado y controlado, que prioriza el uso responsable de las ayudas estatales.