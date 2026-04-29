PASE-U dejará los cheques: IFARHU aplicará tarjetas con uso restringido

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, adelantó en ECO TV que la institución trabaja en una reforma al sistema de pago del programa Pase-U, que implicaría eliminar gradualmente el uso de cheques y migrar hacia un modelo automatizado mediante cuentas bancarias.

Según explicó, actualmente el IFARHU emite cerca de un millón de cheques de forma trimestral, lo que representa una carga logística considerable y genera retrasos en la entrega de los beneficios.

El nuevo esquema, que se proyecta implementar a partir de 2026, contempla la creación de cuentas bancarias a nombre de los acudientes, quienes recibirían una tarjeta de débito física o digital para acceder a los fondos correspondientes a los estudiantes beneficiarios.

Godoy indicó que este cambio también busca corregir inconsistencias en la base de datos, por lo que se está realizando un proceso de verificación de información en conjunto con el Ministerio de Educación, entidad que provee los datos de los estudiantes.

Entre las modificaciones, se plantea que los acudientes puedan recibir en una sola cuenta los pagos de varios hijos, lo que reduciría trámites y facilitaría el acceso a los recursos.

Además, el uso de la tarjeta estaría limitado a comercios autorizados, como supermercados, centros educativos y establecimientos donde se vendan útiles escolares o medicamentos, con el fin de asegurar que el dinero sea utilizado para los fines del programa.

El director también señaló que la medida busca fomentar la educación financiera y el hábito del ahorro entre los beneficiarios, al integrarlos al sistema bancario.

Actualmente, el programa Pase-U maneja una asignación anual que ronda los 260 millones de dólares, y según Godoy, uno de los principales retos ha sido garantizar que estos recursos cumplan con su propósito social.