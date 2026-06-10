Vamos evalúa candidatura propia para la presidencia de la Asamblea

Los miembros de la bancada Vamos anunciaron hoy que iniciarán discusiones con distintas bancadas sobre los escenarios de cara al nuevo período legislativo que empieza el 1 de julio.

“Como parte de ese proceso, ya hemos sostenido una primera conversación con la bancada Panameñista. Nuestros principios, compromisos y visión de país siguen siendo la base de cualquier decisión”, comunicó el presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, a través de una publicación en su cuenta oficial de X. “Por ello, exploraremos todas las alternativas, incluyendo la posibilidad de impulsar una candidatura propia para la Presidencia de la Asamblea”, añadió.

Zúñiga no compartió más detalles de la reunión, señalando que “apenas comienzan las conversaciones”.