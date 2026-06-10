Vamos evalúa candidatura propia para la presidencia de la Asamblea

La bancada de Vamos votó en el último período legislativo a favor de la presidencia de Jorge Herrera. Sin embargo, varios de sus miembros, incluyendo a Zúñiga, han expresado que Herrera no cumplió con los compromisos acordados. En votaciones claves posteriores, como la elección de la nueva defensora del Pueblo, Vamos no votó con Herrera, alineándose en cambio con la bancada del Partido Revolucionario Democrático.Herrera podría aspirar a la reelección en el próximo período, pero aún no se definen cuáles serán las propuestas de las distintas bancadas políticas.