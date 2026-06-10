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Política
Asamblea Nacional

Vamos evalúa candidatura propia para la presidencia de la Asamblea

Sede de la bancada independiente Vamos.
Sede de la bancada independiente Vamos. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 10/06/2026 17:56
Los miembros de la bancada Vamos se reunieron para alinear sus posturas y anunciaron que no descartan lanzar una candidatura propia para la presidencia

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Los miembros de la bancada Vamos anunciaron hoy que iniciarán discusiones con distintas bancadas sobre los escenarios de cara al nuevo período legislativo que empieza el 1 de julio.

“Como parte de ese proceso, ya hemos sostenido una primera conversación con la bancada Panameñista. Nuestros principios, compromisos y visión de país siguen siendo la base de cualquier decisión”, comunicó el presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, a través de una publicación en su cuenta oficial de X. “Por ello, exploraremos todas las alternativas, incluyendo la posibilidad de impulsar una candidatura propia para la Presidencia de la Asamblea”, añadió.

Zúñiga no compartió más detalles de la reunión, señalando que “apenas comienzan las conversaciones”.

La bancada de Vamos votó en el último período legislativo a favor de la presidencia de Jorge Herrera. Sin embargo, varios de sus miembros, incluyendo a Zúñiga, han expresado que Herrera no cumplió con los compromisos acordados. En votaciones claves posteriores, como la elección de la nueva defensora del Pueblo, Vamos no votó con Herrera, alineándose en cambio con la bancada del Partido Revolucionario Democrático.

Herrera podría aspirar a la reelección en el próximo período, pero aún no se definen cuáles serán las propuestas de las distintas bancadas políticas.

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