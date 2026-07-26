María Corina y Edmundo González marcan distancia sobre un diálogo respaldado por el Gobierno

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fijaron postura frente a la coyuntura política y social del país, ratificando la vigencia de su mandato popular e instando a la consolidación de una transición democrática. Los dirigentas señalaron que hablan en calidad de representación de la ‘Soberanía Popular manifestada con votos en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024’. En el texto, enfatizaron que dicho mandato se mantiene plenamente vigente.

“No seremos obstáculo”

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento hace referencia al reciente anuncio de un mecanismo de diálogo o articulación entre integrantes de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del oficialismo. Al respecto, Machado y González aclararon que no participaron en el diseño ni en la construcción de dicha plataforma. “No participamos [en dicho mecanismo]; por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma”, reza el comunicado. Sin embargo, los líderes opositores aseveraron que mantendrán una posición constructiva y pragmática: “Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”. Precisaron que evaluarán cualquier proceso con base en logros concretos y verificables, entre los cuales destacaron:

La recuperación de las instituciones democráticas.

La liberación de todos los presos políticos.

Garantías reales para todos los actores políticos sin exclusiones.

Un cronograma electoral presidencial oportuno.

El pleno respeto a la soberanía popular.

Enfoque en la crisis social

En el documento, los dirigentes calificaron la situación actual del país como el resultado de “más de un cuarto de siglo de un régimen que saqueó y reprimió”, agravada por los recientes terremotos del 24 de junio, los cuales dejaron muertes y destrucción. Asimismo, denunciaron irregularidades en la distribución de la ayuda humanitaria organizada por la ciudadanía. Ante este panorama, insistieron en la necesidad de un “gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial”, que permita responder a las emergencias sociales y devolver la institucionalidad a la República. Para lograrlo, reafirmaron las propuestas planteadas en el denominado Manifiesto de Panamá, las cuales incluyen la liberación de presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados, la creación de un ambiente de paz y la consolidación del Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.

Compromiso de retorno