María Corina y Edmundo González marcan distancia sobre un diálogo respaldado por el Gobierno

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fijaron postura frente a la coyuntura política y social del país, ratificando la vigencia de su mandato popular e instando a la consolidación de una transición democrática.Los dirigentas señalaron que hablan en calidad de representación de la ‘Soberanía Popular manifestada con votos en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024’. En el texto, enfatizaron que dicho mandato se mantiene plenamente vigente.