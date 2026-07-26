Duro tropiezo en el debut: Panamá Sub-20 cae 3-0 ante Canadá en el Premundial de Concacaf

El encuentro comenzó disputado en el sector medio del campo, pero Canadá se mostró más contundente en sus aproximaciones en ataque. Conforme transcurrieron los minutos, la falta de generación de juego en el mediocampo de la Rojita pasó factura, obligando al equipo panameño a replegarse en campo propio.Con este resultado, los dirigidos por Mike Stump quedan sin puntos en el inicio del grupo. Sin embargo, la opción de clasificar a la siguiente ronda se mantiene abierta si logran recomponer el camino en sus siguientes compromisos de la fase de grupos.