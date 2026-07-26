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Fútbol

Duro tropiezo en el debut: Panamá Sub-20 cae 3-0 ante Canadá en el Premundial de Concacaf

El encuentro comenzó disputado en el sector medio del campo, pero Canadá se mostró más contundente en sus aproximaciones en ataque.
El encuentro comenzó disputado en el sector medio del campo, pero Canadá se mostró más contundente en sus aproximaciones en ataque. Fepafut
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/07/2026 17:12
La sele dirigida por Mike Stump sufrió ante la efectividad canadiense en la primera fecha del Grupo C jugada en Puebla

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La Selección Sub-20 de Panamá arrancó con el pie izquierdo su participación en el Campeonato Sub-20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tras caer goleada 3-0 ante su similar de Canadá este domingo en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

A pesar de llegar con un antecedente positivo ante los canadienses en las ediciones recientes del torneo, el conjunto panameño no logró descifrar el bloque defensivo rival ni contrarrestar la contundencia de la escuadra canadiense en la jornada inaugural del Grupo C.

Cuesta arriba

El encuentro comenzó disputado en el sector medio del campo, pero Canadá se mostró más contundente en sus aproximaciones en ataque.

Conforme transcurrieron los minutos, la falta de generación de juego en el mediocampo de la Rojita pasó factura, obligando al equipo panameño a replegarse en campo propio.

Con este resultado, los dirigidos por Mike Stump quedan sin puntos en el inicio del grupo. Sin embargo, la opción de clasificar a la siguiente ronda se mantiene abierta si logran recomponer el camino en sus siguientes compromisos de la fase de grupos.

Un rival histórico

Esta era la tercera ocasión en la que Panamá y Canadá se enfrentaban en un Campeonato Sub-20 de Concacaf, con saldo favorable para la escuadra panameña.

El primer antecedente se dio en la fase de grupos del Premundial de 2018, con triunfo panameño por 2-1 en el IMG Stadium, en Florida, Estados Unidos.

Mientras que el enfrentamiento más reciente llegó en los cuartos de final del pasado Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, donde Panamá volvió a imponerse por 2-1 en tiempo extra, en un partido jugado en León, México, para lograr su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Aspiraciones

Panamá afronta este campeonato con la ilusión de alcanzar su octava clasificación a una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

La Sele ha participado anteriormente en las ediciones de Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

El equipo aspira ser uno de los cuatro equipos que logren avanzar a la fase de semifinales que se harán con los boletos al próximo Copa del Mundo Sub-20 del 2027 y también jugar el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el ganador de la competición.

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