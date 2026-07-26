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Mulino viajará este lunes a Perú para la toma de posesión de Keiko Fujimori

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente panameño, José Raúl Mulino.
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente panameño, José Raúl Mulino. Imagen creada
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/07/2026 16:01
El evento contará con la presencia de ocho mandatarios latinoamericanos, además del rey de España, Felipe VI.

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El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este lunes a la ciudad de Lima, Perú, para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la que Keiko Fujimori asumirá formalmente la Jefatura de Estado del Perú para el periodo constitucional 2026-2031.

De acuerdo con la información confirmada por la Cancillería peruana, la ceremonia de asunción se llevará a cabo el próximo 28 de julio.

El evento contará con la presencia de ocho mandatarios latinoamericanos, además del rey de España, Felipe VI.

Entre los líderes regionales que han confirmado su asistencia figuran los gobernantes de Argentina (Javier Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (José Kast), Paraguay (Santiago Peña), Uruguay (Yamandú Orsi), Honduras (Nasry Asfura), Ecuador (Daniel Noboa) y Panamá (José Raúl Mulino), lo que refleja la importancia política del acontecimiento en el mapa regional.

Previo a su viaje a la capital peruana, el presidente Mulino sostuvo una conversación mediante videollamada con la mandataria electa de Perú.

Durante esta interacción, ambos líderes coincidieron en que este momento coyuntural representa una oportunidad clave para revitalizar y dinamizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Panamá y Perú, con la finalidad de ampliar el intercambio comercial y propiciar nuevos beneficios económicos para ambas poblaciones.

En el marco de este diálogo, el mandatario panameño extendió una invitación formal a Fujimori para que visite Panamá en enero de 2027, con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Debo transmitirle, en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando que bajo su mandato se reafirmen las relaciones bilaterales entre Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, comentó el mandatario panameño a Fujimori. Asimismo, le reiteró su amistad y el deseo genuino de colaboración entre ambos pueblos.

Keiko Fujimori, por su parte, elogió el crecimiento económico registrado por Panamá en los últimos años y destacó la eficiencia del país como un hub comercial y turístico clave para la región.

Fujimori, de 51 años, resultó electa en los comicios del pasado 7 de junio. Cuenta con trayectoria política como parlamentaria y habiendo ejercido funciones como primera dama durante la administración de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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