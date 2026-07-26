Mulino viajará este lunes a Perú para la toma de posesión de Keiko Fujimori

En el marco de este diálogo, el mandatario panameño extendió una invitación formal a Fujimori para que visite Panamá en enero de 2027, con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).<i><b>'Debo transmitirle, en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando que bajo su mandato se reafirmen las relaciones bilaterales entre Panamá y Perú, país con el que nos une mucho',</b></i> comentó el mandatario panameño a Fujimori. Asimismo, le reiteró su amistad y el deseo genuino de colaboración entre ambos pueblos.Keiko Fujimori, por su parte, elogió el crecimiento económico registrado por Panamá en los últimos años y destacó la eficiencia del país como un hub comercial y turístico clave para la región. Fujimori, de 51 años, resultó electa en los comicios del pasado 7 de junio. Cuenta con trayectoria política como parlamentaria y habiendo ejercido funciones como primera dama durante la administración de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).