Mulino viajará este lunes a Perú para la toma de posesión de Keiko Fujimori

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este lunes a la ciudad de Lima, Perú, para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la que Keiko Fujimori asumirá formalmente la Jefatura de Estado del Perú para el periodo constitucional 2026-2031.

De acuerdo con la información confirmada por la Cancillería peruana, la ceremonia de asunción se llevará a cabo el próximo 28 de julio.

El evento contará con la presencia de ocho mandatarios latinoamericanos, además del rey de España, Felipe VI.

Entre los líderes regionales que han confirmado su asistencia figuran los gobernantes de Argentina (Javier Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (José Kast), Paraguay (Santiago Peña), Uruguay (Yamandú Orsi), Honduras (Nasry Asfura), Ecuador (Daniel Noboa) y Panamá (José Raúl Mulino), lo que refleja la importancia política del acontecimiento en el mapa regional.

Previo a su viaje a la capital peruana, el presidente Mulino sostuvo una conversación mediante videollamada con la mandataria electa de Perú.

Durante esta interacción, ambos líderes coincidieron en que este momento coyuntural representa una oportunidad clave para revitalizar y dinamizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Panamá y Perú, con la finalidad de ampliar el intercambio comercial y propiciar nuevos beneficios económicos para ambas poblaciones.