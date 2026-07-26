De la cárcel en EE. UU. a los tribunales en Honduras: así es el regreso de Juan Orlando Hernández

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, retornó este fin de semana al país centroamericano procedente de Estados Unidos, luego de haber sido favorecido con un indulto presidencial que puso fin a su condena por narcotráfico en territorio estadounidense. A su llegada, el exmandatario se prepara para responder ante los tribunales hondureños por acusaciones locales de corrupción y lavado de activos que aún permanecen abiertas.Hernández arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, donde fue recibido por su esposa, la exprimera dama Ana García, su madre Elvira Alvarado y tres de sus hijos. En las inmediaciones de la terminal aérea también se congregaron líderes, simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional para expresarle su apoyo.