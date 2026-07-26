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De la cárcel en EE. UU. a los tribunales en Honduras: así es el regreso de Juan Orlando Hernández

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (c) saluda a sus simpatizantes este domingo, en Comayagua (Honduras).
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (c) saluda a sus simpatizantes este domingo, en Comayagua (Honduras). EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/07/2026 16:12
Mientras las bases del conservadurismo celebran su liberación y retorno, sectores de la sociedad civil y analistas jurídicos mantienen su mirada puesta en el Poder Judicial, exigiendo la máxima transparencia

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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, retornó este fin de semana al país centroamericano procedente de Estados Unidos, luego de haber sido favorecido con un indulto presidencial que puso fin a su condena por narcotráfico en territorio estadounidense.

A su llegada, el exmandatario se prepara para responder ante los tribunales hondureños por acusaciones locales de corrupción y lavado de activos que aún permanecen abiertas.

Hernández arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, donde fue recibido por su esposa, la exprimera dama Ana García, su madre Elvira Alvarado y tres de sus hijos.

En las inmediaciones de la terminal aérea también se congregaron líderes, simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional para expresarle su apoyo.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (3-i atrás) (2014-2022) es recibido por sus familiares este domingo, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua (Honduras).
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (3-i atrás) (2014-2022) es recibido por sus familiares este domingo, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua (Honduras). EFE

A través de sus redes sociales, el exgobernante expresó la emoción que sentía por volver a su tierra tras el periodo vivido en una prisión federal.

Asimismo, remarcó que su decisión de regresar busca poner la cara ante los expedientes judiciales que enfrenta en Tegucigalpa, asegurando que no tiene intención de reintegrarse inmediatamente a la política electoral activa, sino de enfocarse en limpiar su nombre.

A diferencia de su salida en 2022, cuando fue entregado en calidad de extraditado a las autoridades norteamericanas, Hernández no fue arrestado al pisar suelo hondureño.

Esto se debe a que un juez local resolvió recientemente suspender la orden de captura internacional que pesaba en su contra, otorgándole la posibilidad de defenderse en libertad provisional mientras avanzan los procesos.

El frente judicial interno para el expresidente no es sencillo. La Fiscalía hondureña mantiene carpetas de investigación en su contra asociadas a presuntos delitos de fraude y lavado de activos, vinculados al uso de fondos públicos durante su administración.

Hernández está citado para comparecer el próximo 3 de agosto en una audiencia inicial, donde sus apoderados legales deberán presentar los descargos correspondientes.

El caso de Hernández ha sido uno de los episodios políticos y judiciales más convulsos de la historia reciente de la región. Tras concluir su segundo mandato presidencial en 2022, fue arrestado en su residencia y posteriormente extraditado a Nueva York.

En 2024, un tribunal federal lo sentenció a 45 años de prisión por cargos vinculados a conspiración para el tráfico de armas y drogas.

Sin embargo, un indulto otorgado por el presidente Donald Trump canceló la pena en Estados Unidos, bajo el argumento de que el proceso judicial contra el exmandatario centroamericano había sido desproporcionado.

El retorno de Juan Orlando Hernández reaviva la polarización política en el país. Mientras las bases del conservadurismo celebran su liberación y retorno como un acto de justicia, sectores de la sociedad civil y analistas jurídicos mantienen su mirada puesta en el Poder Judicial, exigiendo la máxima transparencia en los procesos abiertos que determinarán el futuro legal del expresidente en suelo hondureño.

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