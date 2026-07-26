De la cárcel en EE. UU. a los tribunales en Honduras: así es el regreso de Juan Orlando Hernández

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, retornó este fin de semana al país centroamericano procedente de Estados Unidos, luego de haber sido favorecido con un indulto presidencial que puso fin a su condena por narcotráfico en territorio estadounidense. A su llegada, el exmandatario se prepara para responder ante los tribunales hondureños por acusaciones locales de corrupción y lavado de activos que aún permanecen abiertas. Hernández arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, donde fue recibido por su esposa, la exprimera dama Ana García, su madre Elvira Alvarado y tres de sus hijos. En las inmediaciones de la terminal aérea también se congregaron líderes, simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional para expresarle su apoyo.

A través de sus redes sociales, el exgobernante expresó la emoción que sentía por volver a su tierra tras el periodo vivido en una prisión federal. Asimismo, remarcó que su decisión de regresar busca poner la cara ante los expedientes judiciales que enfrenta en Tegucigalpa, asegurando que no tiene intención de reintegrarse inmediatamente a la política electoral activa, sino de enfocarse en limpiar su nombre. A diferencia de su salida en 2022, cuando fue entregado en calidad de extraditado a las autoridades norteamericanas, Hernández no fue arrestado al pisar suelo hondureño. Esto se debe a que un juez local resolvió recientemente suspender la orden de captura internacional que pesaba en su contra, otorgándole la posibilidad de defenderse en libertad provisional mientras avanzan los procesos.