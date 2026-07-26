La Sinfonía ‘Resurrección’ llegará al Teatro Balboa

El presidente de la <b>Fundación Sinfonía Concertante de Panamá</b> (FUNSINCOPA) y director artístico del festival, <b>Isaac Casal</b>, explicó que esta presentación representa el resultado de meses de preparación y trabajo conjunto entre talentos nacionales e internacionales.'La orquesta del festival la integran jóvenes de diferentes países como Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, han trabajado en conjunto con jóvenes talentosos panameños que audicionaron para formar parte de esta puesta en escena. Este es precisamente el espíritu del Festival Alfredo De Saint Malo: crear espacios donde el talento internacional y nacional se encuentren para aprender, crecer y hacer música juntos', dijo.La <b>Sinfonía No. 2 'Resurrección'</b>, considerada una de las composiciones más complejas y reconocidas de Mahler, aborda temas como la vida, la muerte, la esperanza y la renovación espiritual. Su estructura monumental incluye una gran orquesta, voces solistas y coro, elementos que la han convertido en una pieza emblemática del repertorio sinfónico mundial.