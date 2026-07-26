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La Sinfonía ‘Resurrección’ llegará al Teatro Balboa

La Sinfonía No. 2 “Resurrección”, considerada una de las composiciones más complejas y reconocidas de Mahler, aborda temas como la vida, la muerte, la esperanza y la renovación espiritual.
La Sinfonía No. 2 “Resurrección”, considerada una de las composiciones más complejas y reconocidas de Mahler, aborda temas como la vida, la muerte, la esperanza y la renovación espiritual. Cedida
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Deborah Peña
  • 26/07/2026 14:48
La dirección estará a cargo del maestro estadounidense Christopher Russell

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El Teatro Balboa será escenario de una de las presentaciones musicales más importantes del año en Panamá, con la participación de cerca de 200 artistas nacionales e internacionales que darán vida a la Sinfonía No. 2 “Resurrección” del compositor austríaco Gustav Mahler.

El concierto marcará el cierre de la vigésima edición del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF) 2026), una celebración que durante dos décadas ha promovido la formación artística, el intercambio cultural y la música académica en el país.

La dirección estará a cargo del maestro estadounidense Christopher Russell, quien estará al frente de una producción de gran formato que contará con la participación de la soprano panameña Susan Samudio, la mezzosoprano italiana Benedetta Orsi, músicos de orquesta y coros nacionales.

El espectáculo reunirá a jóvenes intérpretes provenientes de Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos y panameños, quienes compartirán escenario como parte del objetivo del festival de fomentar la colaboración y el crecimiento artístico entre nuevas generaciones de músicos.

La obra será presentada en dos funciones: el sábado 25 de julio a las 7:00 p.m. y el domingo 26 de julio a las 2:00 p.m., en el Teatro Balboa.
La obra será presentada en dos funciones: el sábado 25 de julio a las 7:00 p.m. y el domingo 26 de julio a las 2:00 p.m., en el Teatro Balboa. Cedida

El presidente de la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA) y director artístico del festival, Isaac Casal, explicó que esta presentación representa el resultado de meses de preparación y trabajo conjunto entre talentos nacionales e internacionales.

”La orquesta del festival la integran jóvenes de diferentes países como Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, han trabajado en conjunto con jóvenes talentosos panameños que audicionaron para formar parte de esta puesta en escena. Este es precisamente el espíritu del Festival Alfredo De Saint Malo: crear espacios donde el talento internacional y nacional se encuentren para aprender, crecer y hacer música juntos”, dijo.

La Sinfonía No. 2 “Resurrección”, considerada una de las composiciones más complejas y reconocidas de Mahler, aborda temas como la vida, la muerte, la esperanza y la renovación espiritual. Su estructura monumental incluye una gran orquesta, voces solistas y coro, elementos que la han convertido en una pieza emblemática del repertorio sinfónico mundial.

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