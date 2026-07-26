La Sinfonía ‘Resurrección’ llegará al Teatro Balboa

El Teatro Balboa será escenario de una de las presentaciones musicales más importantes del año en Panamá, con la participación de cerca de 200 artistas nacionales e internacionales que darán vida a la Sinfonía No. 2 “Resurrección” del compositor austríaco Gustav Mahler.

El concierto marcará el cierre de la vigésima edición del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF) 2026), una celebración que durante dos décadas ha promovido la formación artística, el intercambio cultural y la música académica en el país.

La dirección estará a cargo del maestro estadounidense Christopher Russell, quien estará al frente de una producción de gran formato que contará con la participación de la soprano panameña Susan Samudio, la mezzosoprano italiana Benedetta Orsi, músicos de orquesta y coros nacionales.

El espectáculo reunirá a jóvenes intérpretes provenientes de Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos y panameños, quienes compartirán escenario como parte del objetivo del festival de fomentar la colaboración y el crecimiento artístico entre nuevas generaciones de músicos.