Frenazo económico, déficit y gobernanza amenazan a Panamá, según Informe BTI 2026

A pesar de mantener su democracia representativa y la alternancia del poder tras el retorno constitucional de 1989, Panamá enfrenta presiones estructurales complejas. La nueva edición del Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI 2026) sitúa al país en una encrucijada caracterizada por profundas grietas sociales, fragilidad en sus finanzas públicas y rezagos institucionales. En la evaluación global del reporte, Panamá obtiene un Índice de Estatus de 6.37 sobre 10 (puesto 38 de 137 países), producto de una puntuación de 6.35 en Transformación Política (#45) y 6.39 en Transformación Económica (#35). No obstante, el Índice de Gobernanza registra un moderado 5.36 (#40), revelando falencias persistentes en la gestión pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Giro en la Asamblea

La Fundación Bertelsmann recordó como las elecciones generales de mayo de 2024 llevaron a la presidencia a José Raúl Mulino (del partido Realizando Metas). Sin embargo, destacó, el hito democrático definitivo ocurrió en la Asamblea Nacional: los legisladores independientes se consolidaron como la bancada no partidista más numerosa de la cámara. Para el informe, este histórico vuelco desplazó a los partidos tradicionales (PRD y Panameñista), cuya representación conjunta colapsó del 85% en 2019 a solo el 17% en 2024.

Enfriamiento económico

En el plano económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) descendió abruptamente del 7.4% en 2023 a un estimado del 2.8% en 2024. La Fundación Bertelsmann recordó que este frenazo responde al cierre de la mina cobre Minera Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, sumado a las sequías prolongadas que restringieron la operatividad del Canal. Paralelamente, dijo, el déficit fiscal alcanzó un preocupante 7% del PIB en 2024, situando la deuda pública en $53,873 millones y obligando al Ejecutivo a promover reformas a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Desigualdad

A pesar de poseer un ingreso per cápita elevado ($41,405 USD PPP), el coeficiente de Gini (48.9) ubica a Panamá como uno de los países más desiguales del mundo. Mientras la pobreza urbana gira en torno al 9.6%, en las comarcas indígenas alcanza un alarmante 76%. Asimismo, a octubre de 2024 la informalidad laboral abarcaba al 49.3% de los trabajadores, en medio de un tenso debate nacional por las reformas propuestas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Seguridad, instituciones

El informe alerta sobre el crimen organizado: Panamá registra unas 180 pandillas y una tasa de homicidios que en la provincia de Colón alcanzó 37.6 por cada 100,000 habitantes en 2023. Esto se suma a la crisis migratoria en el Darién, por donde transitaron más de 800,000 personas entre 2023 y 2024. Por otro lado, el BTI subraya el deterioro de la libertad de prensa: el país descendió del puesto 69 al 84 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. El acoso judicial contra periodistas, la opacidad informativa del Estado y la alta concentración mediática debilitan la rendición de cuentas.

Perspectivas estratégicas