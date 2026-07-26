Frenazo económico, déficit y gobernanza amenazan a Panamá, según Informe BTI 2026

En el plano económico, el crecimiento del <b><a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto">Producto Interno Bruto (PIB) </a></b>descendió abruptamente del 7.4% en 2023 a un estimado del 2.8% en 2024. La Fundación Bertelsmann recordó que este frenazo responde al cierre de la mina cobre Minera Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, sumado a las sequías prolongadas que restringieron la operatividad del Canal. Paralelamente, dijo, el déficit fiscal alcanzó un preocupante 7% del PIB en 2024, situando la deuda pública en $53,873 millones y obligando al Ejecutivo a promover reformas a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.