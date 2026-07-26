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Incendios en España: Ávila lidera la peor emergencia forestal con 50.000 hectáreas quemadas

La Adrada, provincia de Ávila.
La Adrada, provincia de Ávila. DIEGO RADAMES / Anadolu via AFP
Por
Deborah Peña
  • 26/07/2026 11:39
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que la situación sigue siendo crítica

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Un incendio forestal ha azotado a España y se ha convertido en el más grande del que se tiene registro en el país, tras arrasar unas 50.000 hectáreas.

Según informó el medio El Confidencial, el sinistro afecta al municipio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, Madrid y Toledo, donde las llamas han devastado en conjunto cerca de 77.000 hectáreas.

De acuerdo con las autoridades españolas, el fuego continúa activo y el perímetro afectado supera los 280 kilómetros, lo que dificulta las labores de control.

Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros.
Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. Manuel Bruque / EFE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que la situación sigue siendo crítica, aunque destacó que las condiciones meteorológicas previstas para este domingo y el lunes podrían favorecer el trabajo de los equipos de emergencia.

Según el medio, la crisis también se extiende a otras comunidades. En Castellón, un incendio en Vall d’Uixó ha destruido unas 4.300 hectáreas y obligó a evacuar a más de 15.000 personas, mientras que en Manises, Valencia, un hombre falleció durante otro incendio forestal y otras cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas por quemaduras e inhalación de humo.

El balance provisional de esta ola de incendios supera las 110.000 personas afectadas, entre evacuados y confinados, y deja más de 81.000 hectáreas calcinadas en distintas regiones de España, en una de las emergencias forestales más graves registradas en el país, Según El Confidencial.

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