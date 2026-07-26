Incendios en España: Ávila lidera la peor emergencia forestal con 50.000 hectáreas quemadas

Un incendio forestal ha azotado a España y se ha convertido en el más grande del que se tiene registro en el país, tras arrasar unas 50.000 hectáreas.

Según informó el medio El Confidencial, el sinistro afecta al municipio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, Madrid y Toledo, donde las llamas han devastado en conjunto cerca de 77.000 hectáreas.

De acuerdo con las autoridades españolas, el fuego continúa activo y el perímetro afectado supera los 280 kilómetros, lo que dificulta las labores de control.