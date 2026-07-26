Incendios en España: Ávila lidera la peor emergencia forestal con 50.000 hectáreas quemadas

Un incendio forestal ha azotado a España y se ha convertido en el más grande del que se tiene registro en el país, tras arrasar unas <b>50.000 hectáreas.</b>Según informó el medio El Confidencial, el sinistro afecta al municipio de <b>Burgohondo, en la provincia de Ávila,</b> <b>Madrid y Toledo</b>, donde las llamas han devastado en conjunto cerca de <b>77.000 hectáreas</b>. De acuerdo con las autoridades españolas, el fuego continúa activo y el perímetro afectado supera los <b>280 kilómetros</b>, lo que dificulta las labores de control.