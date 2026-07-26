Científico panameño descubre una nueva especie de cangrejo violinista en el Pacífico

Los resultados fueron publicados en la revista científica Revista Ciencias Marinas y Costeras (REVMAR) bajo el título “ A new fiddler crab species (Brachyura: Ocypodidae) from the Pacific coast of Panama”.

A través de la revista “Hacia la Luz” de la Universidad de Panamá , se explicó que el descubrimiento es resultado de una investigación desarrollada entre 2024 y 2025 en cinco localidades de la costa del Pacífico panameño, ubicadas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos .

Los manglares del Pacífico panameño siguen revelando especies desconocidas para la ciencia. Un estudio liderado por el biólogo marino Roberto Lombardo González permitió identificar una nueva especie de cangrejo violinista, bautizada como Leptuca bacillopilosa , un hallazgo que amplía el inventario de la biodiversidad marina del país y aporta nuevos conocimientos sobre los ecosistemas costeros.

Una nueva especie

De acuerdo con Lombardo, investigador del Centro de Ciencias del Mar y Limnología (CCIMBIO) del Centro Regional Universitario de Veraguas e integrante del Sistema Nacional de Investigación (SNI), la especie fue identificada tras comparar minuciosamente sus características físicas con las de otros cangrejos del mismo género.

Uno de los rasgos que permitió reconocerla es la presencia de una franja de vellosidades en forma de “V” sobre el caparazón de los machos. Precisamente esa particularidad inspiró el nombre científico Leptuca bacillopilosa, derivado de las palabras latinas bacillus (bastón) y pilosus (peludo).

El científico explicó que, aunque los cangrejos violinistas son abundantes en manglares y zonas fangosas, distinguir una especie nueva no es una tarea sencilla, ya que muchas presentan diferencias morfológicas muy sutiles que solo pueden detectarse mediante estudios taxonómicos especializados.

Con este descubrimiento, el número de especies de cangrejos violinistas registradas en Panamá asciende a 39. De ellas, 32 se encuentran en la vertiente del Pacífico y siete en el Caribe, una diversidad que ubica al país entre los principales refugios de estos crustáceos en el Pacífico oriental.

Además de incrementar el conocimiento científico, el hallazgo pone de relieve la riqueza biológica de los manglares panameños y la necesidad de continuar investigando estos ecosistemas, donde aún podrían existir especies no descritas.

Los cangrejos violinistas cumplen una función esencial dentro de estos ambientes. Sus madrigueras ayudan a oxigenar el suelo, favorecen el reciclaje de nutrientes y contribuyen a mantener la estabilidad del sedimento. También forman parte de la cadena alimenticia de diversas aves residentes y migratorias, por lo que su presencia es un indicador de la salud de los manglares.

Para Lombardo, la conservación de estos ecosistemas debe ir de la mano con el fortalecimiento de la investigación científica, ya que conocer la biodiversidad es el primer paso para protegerla.

El investigador destacó que cada nueva especie documentada representa una oportunidad para comprender mejor la riqueza natural de Panamá y reforzar las estrategias de conservación frente a las crecientes presiones ambientales que enfrentan los ecosistemas costeros.