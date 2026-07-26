Lando Norris liquida el Gran Premio de Hungría y reafirma el poderío de McLaren

En una exhibición de madurez, precisión y ritmo incontestable, el británico Lando Norris conquistó este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a bordo de su monoplaza McLaren.

En el intrincado trazado de Hungaroring, caracterizado por sus curvas cerradas y la dificultad histórica para realizar adelantamientos, el piloto de 24 años dominó el pilotaje para firmar uno de los triunfos más solventes de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Aprovechando una largada limpia y una reacción impecable, el británico logró defender la posición de privilegio en la aproximación hacia la primera curva, un embudo crítico donde se suelen definir gran parte de las esperanzas en la pista magiar.

A partir de ese momento, el representante del equipo de Woking impuso una cadencia de vuelta constante, administrando la ventaja sobre sus perseguidores con la frialdad de un veterano.