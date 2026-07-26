Lando Norris liquida el Gran Premio de Hungría y reafirma el poderío de McLaren

La cita en Hungría representaba un reto de alta exigencia técnica debido a las elevadas temperaturas sobre el asfalto y la elevada degradación de los compuestos de goma. Sin embargo, la estrategia trazada desde el muro de McLaren resultó ser infalible. El equipo británico gestionó las paradas en los boxes con una sincronización milimétrica, permitiendo que Norris regresara al circuito siempre en aire limpio y con el control absoluto del ritmo de carrera.A diferencia de otras jornadas marcadas por la incertidumbre o los giros dramáticos en el guion, el triunfo de Norris se construyó a base de pura consistencia. Durante las 70 vueltas pactadas, el británico no cometió un solo error de juicio, manteniendo a distancia los embates de sus rivales y cuidando los neumáticos en el sinuoso sector medio del circuito, donde la carga aerodinámica del MCL38 demostró estar un escalón por encima del resto de la parrilla.En sus primeras declaraciones tras descender del auto y celebrar con su equipo, el piloto no ocultó su entusiasmo por el rendimiento mostrado durante todo el fin de semana:<i><b>'El auto se sintió extraordinario desde la primera sesión de prácticas. Sabíamos que Hungaroring exige máxima concentración porque cualquier pequeño bloqueo de neumáticos te cuesta la carrera. Hicimos una gestión impecable y este triunfo es el reflejo del trabajo incansable de cada persona en la fábrica',</b></i> señaló el británico.