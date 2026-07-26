MEF inicia el lunes 27 de julio el pago de la segunda quincena a servidores públicos

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> confirmó que este <b>lunes 27 de julio</b> iniciará el pago correspondiente a la <b>segunda quincena de julio para los servidores públicos de Panamá</b>, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la entidad.Los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante <b>tres días consecutivos</b>, con el objetivo de organizar el proceso de pago. El cronograma contempla el inicio el <b>lunes 27 de julio</b>, continuará el <b>martes 28 de julio</b> y finalizará el <b>miércoles 29 de julio</b>.Además, la entidad informó que <i><b>el pago del décimo tercer mes se realizará el próximo jueves 6 de agosto, </b></i>como parte del calendario establecido para los servidores públicos.El MEF recordó a los funcionarios la importancia de verificar el grupo al que pertenecen para conocer la fecha exacta en la que recibirán su salario.