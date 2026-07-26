MEF inicia el lunes 27 de julio el pago de la segunda quincena a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que este lunes 27 de julio iniciará el pago correspondiente a la segunda quincena de julio para los servidores públicos de Panamá, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la entidad.

Los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante tres días consecutivos, con el objetivo de organizar el proceso de pago. El cronograma contempla el inicio el lunes 27 de julio, continuará el martes 28 de julio y finalizará el miércoles 29 de julio.

Además, la entidad informó que el pago del décimo tercer mes se realizará el próximo jueves 6 de agosto, como parte del calendario establecido para los servidores públicos.

El MEF recordó a los funcionarios la importancia de verificar el grupo al que pertenecen para conocer la fecha exacta en la que recibirán su salario.