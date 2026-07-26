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MEF inicia el lunes 27 de julio el pago de la segunda quincena a servidores públicos

Pago de salarios a servidores públicos inicia el 27 de julio, según el MEF
Pago de salarios a servidores públicos inicia el 27 de julio, según el MEF Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/07/2026 07:00
Los servidores públicos recibirán el pago de la segunda quincena de julio desde este lunes 27 de julio, según el calendario del MEF.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que este lunes 27 de julio iniciará el pago correspondiente a la segunda quincena de julio para los servidores públicos de Panamá, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la entidad.

Los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante tres días consecutivos, con el objetivo de organizar el proceso de pago. El cronograma contempla el inicio el lunes 27 de julio, continuará el martes 28 de julio y finalizará el miércoles 29 de julio.

Además, la entidad informó que el pago del décimo tercer mes se realizará el próximo jueves 6 de agosto, como parte del calendario establecido para los servidores públicos.

El MEF recordó a los funcionarios la importancia de verificar el grupo al que pertenecen para conocer la fecha exacta en la que recibirán su salario.

¿Cuándo pagan a los funcionarios públicos? MEF anuncia cronograma de julio

El calendario de pagos quedó distribuido de la siguiente manera:

Lunes 27 de julio: corresponde al primer grupo, integrado por colaboradores del Servicio de Protección Institucional (SPI), Ministerio de Educación, estamentos de Seguridad y Ministerio de Cultura.

Martes 28 de julio: será el turno del segundo grupo, conformado por funcionarios de la Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente, Tribunal Administrativo de la Función Pública y Defensoría del Pueblo.

Miércoles 29 de julio: finalizará el proceso con el tercer grupo, que incluye servidores del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Ministerio de la Mujer, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación y de la Administración, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Cuentas y otros gastos de administración.

La institución exhortó a los servidores públicos a consultar la fecha asignada y mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF para cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.

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