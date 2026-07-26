Pronóstico del clima en Panamá: Imhpa anticipa aguaceros para este domingo 26 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó las condiciones meteorológicas previstas para este domingo 26 de julio, destacando la posibilidad de aguaceros con tormentas durante la tarde y un llamado de precaución por las condiciones marítimas en el litoral Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se prevé cielo nublado durante la madrugada y la mañana, con lluvias ligeras e intermitentes a lo largo de la región. Para la tarde, las condiciones lluviosas continuarán, con mayor intensidad sobre las serranías y sectores montañosos, extendiéndose hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado en gran parte de la región. No obstante, se esperan lluvias en sectores como el golfo de Panamá, la provincia de Darién, las comarcas Emberá y el sur de Azuero.

El IMHPA detalló que durante la tarde aumentará la nubosidad convectiva, generando aguaceros con tormentas de variada intensidad en distintos puntos del Pacífico. Hacia la noche se prevé una mejoría en las condiciones del tiempo, aunque continuarán lluvias intermitentes en zonas marítimas, el sur de Veraguas, el golfo de Chiriquí, el golfo de Panamá, el oriente de Darién y el sur de Azuero.