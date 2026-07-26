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Pronóstico del clima en Panamá: Imhpa anticipa aguaceros para este domingo 26 de julio

El Imhpa advierte sobre aguaceros con tormentas en la tarde y precaución por oleaje en el Pacífico
El Imhpa advierte sobre aguaceros con tormentas en la tarde y precaución por oleaje en el Pacífico Depositphotos
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/07/2026 06:11
Panamá tendrá lluvias y tormentas durante la tarde de este domingo, según el pronóstico del Imhpa..

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó las condiciones meteorológicas previstas para este domingo 26 de julio, destacando la posibilidad de aguaceros con tormentas durante la tarde y un llamado de precaución por las condiciones marítimas en el litoral Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se prevé cielo nublado durante la madrugada y la mañana, con lluvias ligeras e intermitentes a lo largo de la región. Para la tarde, las condiciones lluviosas continuarán, con mayor intensidad sobre las serranías y sectores montañosos, extendiéndose hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado en gran parte de la región. No obstante, se esperan lluvias en sectores como el golfo de Panamá, la provincia de Darién, las comarcas Emberá y el sur de Azuero.

El IMHPA detalló que durante la tarde aumentará la nubosidad convectiva, generando aguaceros con tormentas de variada intensidad en distintos puntos del Pacífico. Hacia la noche se prevé una mejoría en las condiciones del tiempo, aunque continuarán lluvias intermitentes en zonas marítimas, el sur de Veraguas, el golfo de Chiriquí, el golfo de Panamá, el oriente de Darién y el sur de Azuero.

Imhpa alerta por altos niveles de radiación UV-B y temperaturas de hasta 34 °C en Panamá

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían registrarse valores entre 18 °C y 24 °C. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C en el Caribe y entre 30 °C y 34 °C en la vertiente del Pacífico.

El Imhpa indicó que los índices de radiación ultravioleta UV-B estarán entre niveles de riesgo moderado, muy alto y extremo, con valores de 5, 10 y superiores a 12 UV-B, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

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