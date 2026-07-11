Pagos a servidores públicos iniciarán este lunes 13 de julio, confirma el MEF

El MEF confirmó la fecha de pago de la <b>segunda partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2026 para los servidores públicos</b>, la cual será desembolsada el <b>jueves 6 de agosto</b>.La entidad informó que este pago forma parte del calendario anual establecido para la entrega de este beneficio laboral a los funcionarios del Estado.En tanto, los trabajadores del <b>sector privado</b> recibirán la segunda partida del Décimo Tercer Mes durante la <b>segunda semana de agosto</b>, de acuerdo con la programación correspondiente.El MEF también indicó que el último pago del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos se realizará el <b>viernes 4 de diciembre de 2026</b>, con lo que se completará el calendario de desembolsos previsto para este año.