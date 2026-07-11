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Información útil

Pagos a servidores públicos iniciarán este lunes 13 de julio, confirma el MEF

Servidores públicos recibirán sus pagos desde este lunes 13 de julio, según el MEF.
Servidores públicos recibirán sus pagos desde este lunes 13 de julio, según el MEF. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 14:38
El MEF anunció las fechas de pago para los servidores públicos correspondientes al mes de julio.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los pagos correspondientes a los servidores públicos iniciarán este lunes 13 de julio, según el calendario establecido para el desembolso de los salarios a funcionarios del Estado.

La entidad detalló que el proceso se realizará de manera escalonada durante tres días, con el objetivo de organizar la entrega de pagos a los colaboradores de las distintas instituciones públicas.

El primer grupo de funcionarios recibirá su pago este lunes 13 de julio, mientras que los siguientes desembolsos se efectuarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, de acuerdo con la programación oficial.

El MEF recomendó a los servidores públicos mantenerse atentos a la fecha que corresponde según la institución donde laboran y consultar los canales oficiales para cualquier información relacionada con el calendario de pagos.

MEF confirma fecha de pago del Décimo Tercer Mes para funcionarios públicos

El MEF confirmó la fecha de pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2026 para los servidores públicos, la cual será desembolsada el jueves 6 de agosto.

La entidad informó que este pago forma parte del calendario anual establecido para la entrega de este beneficio laboral a los funcionarios del Estado.

En tanto, los trabajadores del sector privado recibirán la segunda partida del Décimo Tercer Mes durante la segunda semana de agosto, de acuerdo con la programación correspondiente.

El MEF también indicó que el último pago del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, con lo que se completará el calendario de desembolsos previsto para este año.

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