Pagos a servidores públicos iniciarán este lunes 13 de julio, confirma el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los pagos correspondientes a los servidores públicos iniciarán este lunes 13 de julio, según el calendario establecido para el desembolso de los salarios a funcionarios del Estado.

La entidad detalló que el proceso se realizará de manera escalonada durante tres días, con el objetivo de organizar la entrega de pagos a los colaboradores de las distintas instituciones públicas.

El primer grupo de funcionarios recibirá su pago este lunes 13 de julio, mientras que los siguientes desembolsos se efectuarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, de acuerdo con la programación oficial.

El MEF recomendó a los servidores públicos mantenerse atentos a la fecha que corresponde según la institución donde laboran y consultar los canales oficiales para cualquier información relacionada con el calendario de pagos.