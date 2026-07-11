Jubilados cobrarán la segunda quincena de julio desde la próxima semana, confirma la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la próxima semana iniciará el pago correspondiente a la segunda quincena de julio para jubilados y pensionados.

De acuerdo con el calendario establecido por la institución, los beneficiarios que reciben su pago mediante acreditación bancaria (ACH) podrán disponer de los fondos a partir del viernes 17 de julio.

En tanto, los jubilados y pensionados que reciben el pago a través de cheques físicos deberán acudir desde el lunes 20 de julio a los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La CSS recordó a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial de pagos y acudir a los puntos correspondientes según la modalidad de cobro asignada.