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Jubilados cobrarán la segunda quincena de julio desde la próxima semana, confirma la CSS

La CSS anuncia cuándo cobrarán los jubilados y pensionados la segunda quincena de julio
La CSS anuncia cuándo cobrarán los jubilados y pensionados la segunda quincena de julio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 14:36
La CSS confirmó las fechas de pago de la segunda quincena de julio para jubilados y pensionados.

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La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la próxima semana iniciará el pago correspondiente a la segunda quincena de julio para jubilados y pensionados.

De acuerdo con el calendario establecido por la institución, los beneficiarios que reciben su pago mediante acreditación bancaria (ACH) podrán disponer de los fondos a partir del viernes 17 de julio.

En tanto, los jubilados y pensionados que reciben el pago a través de cheques físicos deberán acudir desde el lunes 20 de julio a los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La CSS recordó a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial de pagos y acudir a los puntos correspondientes según la modalidad de cobro asignada.

Jubilados y pensionados recibirán en agosto el segundo pago del bono permanente anual

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en el mes de agosto el segundo desembolso del bono permanente anual, correspondiente a un monto de B/.50, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Este beneficio fue creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece un bono permanente anual de B/.140 para los jubilados y pensionados del país.

Según la ley, el pago se distribuye en tres desembolsos durante el año: B/.50 en abril, B/.50 en agosto y B/.40 en diciembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó que este incentivo no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la Ley 438. Por esta razón, únicamente recibirán el bono los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa.

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