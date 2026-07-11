Jubilados cobrarán la segunda quincena de julio desde la próxima semana, confirma la CSS

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que la próxima semana iniciará el pago correspondiente a la segunda quincena de julio para jubilados y pensionados.De acuerdo con el calendario establecido por la institución, los beneficiarios que reciben su pago mediante <b>acreditación bancaria (ACH)</b> podrán disponer de los fondos a partir del <b>viernes 17 de julio</b>.En tanto, los jubilados y pensionados que reciben el pago a través de <b>cheques físicos</b> deberán acudir desde el <b>lunes 20 de julio</b> a los centros de pago habilitados a nivel nacional.La CSS recordó a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial de pagos y acudir a los puntos correspondientes según la modalidad de cobro asignada.