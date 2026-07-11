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Karol Wilson transforma su nominación en Operación Triunfo en una lección para seguir creciendo

Karol Wilson se salva de la eliminación, pero continúa nominada en Operación Triunfo
Karol Wilson se salva de la eliminación, pero continúa nominada en Operación Triunfo Captura de pantalla / Telemundo
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 14:34
Entre lágrimas y agradecimiento, Karol Wilson habló de su experiencia tras quedar nominada en Operación Triunfo Estados Unidos.

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La panameña Karol Wilson continúa en competencia en Operación Triunfo Estados Unidos luego de superar la primera etapa de nominación, aunque se mantiene en riesgo junto al participante Sergio.

Tras conocer la decisión, Karol aseguró sentirse más tranquila y agradecida por la oportunidad de haber llegado hasta la etapa de los 16 participantes del programa.

“Si tenía que estar nominada es por algo que tenía que pasar, para mejorar, crecer y aprender”, expresó la cantante panameña, quien destacó que esta experiencia representa un proceso de formación y evolución artística.

El emotivo momento de Karol Wilson con Ericka Ender tras quedar nominada

Luego del show, la directora de la academia, Erika Ender, se reunió con los nominados para conocer sus emociones y motivaciones. Durante el encuentro, Karol rompió en llanto al compartir parte de su historia familiar y el apoyo constante que ha recibido de sus padres a lo largo de su carrera.

La panameña explicó que su familia siempre la ha respaldado en sus concursos, proyectos musicales y en las distintas etapas de su formación artística, incluyendo su paso por bandas.

Karol aseguró que no quiere abandonar la academia porque considera que todavía tiene mucho por aprender y desea demostrar su talento y capacidad sobre el escenario.

Erika Ender elogia a Karol Wilson por su actitud y fortaleza en la academia

Erika Ender reconoció el talento de la panameña y resaltó la firmeza que ha demostrado durante su participación en el programa.

Karol también habló sobre la dificultad que enfrentó durante su presentación, al señalar que en momentos de presión su cuerpo y su voz no respondían como esperaba, pero que su actitud y determinación fueron las herramientas que la ayudaron a mantenerse firme en el escenario.

La panameña continúa luchando por permanecer en la competencia y demostrar su evolución dentro de la academia.

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