Karol Wilson transforma su nominación en Operación Triunfo en una lección para seguir creciendo

Erika Ender reconoció el talento de la panameña y resaltó la firmeza que ha demostrado durante su participación en el programa.Karol también habló sobre la dificultad que enfrentó durante su presentación, al señalar que en momentos de presión su cuerpo y su voz no respondían como esperaba, pero que su actitud y determinación fueron las herramientas que la ayudaron a mantenerse firme en el escenario.La panameña continúa luchando por permanecer en la competencia y demostrar su evolución dentro de la academia.