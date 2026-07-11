Karol Wilson transforma su nominación en Operación Triunfo en una lección para seguir creciendo

La panameña Karol Wilson continúa en competencia en Operación Triunfo Estados Unidos luego de superar la primera etapa de nominación, aunque se mantiene en riesgo junto al participante Sergio. Tras conocer la decisión, Karol aseguró sentirse más tranquila y agradecida por la oportunidad de haber llegado hasta la etapa de los 16 participantes del programa. “Si tenía que estar nominada es por algo que tenía que pasar, para mejorar, crecer y aprender”, expresó la cantante panameña, quien destacó que esta experiencia representa un proceso de formación y evolución artística.

El emotivo momento de Karol Wilson con Ericka Ender tras quedar nominada

Luego del show, la directora de la academia, Erika Ender, se reunió con los nominados para conocer sus emociones y motivaciones. Durante el encuentro, Karol rompió en llanto al compartir parte de su historia familiar y el apoyo constante que ha recibido de sus padres a lo largo de su carrera. La panameña explicó que su familia siempre la ha respaldado en sus concursos, proyectos musicales y en las distintas etapas de su formación artística, incluyendo su paso por bandas. Karol aseguró que no quiere abandonar la academia porque considera que todavía tiene mucho por aprender y desea demostrar su talento y capacidad sobre el escenario.

Erika Ender elogia a Karol Wilson por su actitud y fortaleza en la academia