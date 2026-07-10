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Karol Wilson queda nominada en Operación Triunfo Estados Unidos: así es el método para votar

Panameña Karol Wilson queda entre los primeros nominados de Operación Triunfo Estados Unidos
Panameña Karol Wilson queda entre los primeros nominados de Operación Triunfo Estados Unidos Captura de pantalla / Telemundo
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/07/2026 11:48
La panameña Karol Wilson figura entre los primeros cinco nominados de Operación Triunfo Estados Unidos, tras la más reciente gala del reality musical.

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La cantante panameña Karol Wilson quedó entre los primeros cinco nominados de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de la más reciente gala del concurso musical, en la que los profesores de la academia evaluaron el desempeño de los participantes.

Junto a Wilson también fueron nominados Daniella, Lalah, Sergio y Carla, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa de competencia dentro del reality producido por Telemundo.

La directora de la academia, Erika Ender, explicó que la nominación no significa una eliminación inmediata, ya que los concursantes tendrán una nueva oportunidad para demostrar su talento frente al equipo de profesores.

“Esto no quiere decir que van a salir enseguida. Tendrán la oportunidad de cantar frente a los profesores, sembrar esa semilla e ir evolucionando”, señaló Ender.

Equipo de Karol aclara cómo funciona la votación

Tras conocerse la nominación, el equipo de Karol Wilson informó a través de sus redes sociales que, por el momento, Panamá no está habilitado para participar en la votación oficial del programa.

Según explicaron, la plataforma de votación de Telemundo solo permite emitir votos a personas que se encuentren en Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que no existe un enlace oficial disponible para los seguidores panameños.

Asimismo, indicaron que han recibido información sobre métodos alternativos para votar; sin embargo, advirtieron que no hay garantía de que esos procedimientos funcionen correctamente o de que los votos sean considerados válidos, por lo que decidieron no promover ninguna opción específica.

Karol Wilson queda nominada en Operación Triunfo Estados Unidos: así es el método para votar
@karol_ot_usa

De acuerdo con las reglas del programa, quienes sí pueden participar deben ingresar a la plataforma oficial de votación de Telemundo, iniciar sesión con una cuenta de Google o un perfil de NBCUniversal, seleccionar al participante que desean apoyar y emitir su voto. Además, los usuarios deben tener al menos 13 años y encontrarse dentro de alguno de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico.

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