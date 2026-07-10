Karol Wilson queda nominada en Operación Triunfo Estados Unidos: así es el método para votar

La cantante panameña Karol Wilson quedó entre los primeros cinco nominados de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de la más reciente gala del concurso musical, en la que los profesores de la academia evaluaron el desempeño de los participantes.

Junto a Wilson también fueron nominados Daniella, Lalah, Sergio y Carla, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa de competencia dentro del reality producido por Telemundo.

La directora de la academia, Erika Ender, explicó que la nominación no significa una eliminación inmediata, ya que los concursantes tendrán una nueva oportunidad para demostrar su talento frente al equipo de profesores.

“Esto no quiere decir que van a salir enseguida. Tendrán la oportunidad de cantar frente a los profesores, sembrar esa semilla e ir evolucionando”, señaló Ender.