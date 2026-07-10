Karol Wilson queda nominada en Operación Triunfo Estados Unidos: así es el método para votar

La cantante panameña <b><a href="/tag/-/meta/karol-wilson">Karol Wilson</a></b> quedó entre los primeros cinco nominados de <b>Operación Triunfo Estados Unidos</b>, luego de la más reciente gala del concurso musical, en la que los profesores de la academia evaluaron el desempeño de los participantes.Junto a Wilson también fueron nominados Daniella, Lalah, Sergio y Carla, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa de competencia dentro del reality producido por Telemundo.La directora de la academia, <b>Erika Ender</b>, explicó que la nominación no significa una eliminación inmediata, ya que los concursantes tendrán una nueva oportunidad para demostrar su talento frente al equipo de profesores.<i><b>'Esto no quiere decir que van a salir enseguida. Tendrán la oportunidad de cantar frente a los profesores, sembrar esa semilla e ir evolucionando</b></i>', señaló Ender.